İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, Muhammet Tuncel'in (26) iş ortağı Harun S. (27) tarafından ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Tuncel'in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yapılan araştırmada, şahsın son olarak Harun S. ile görüştüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun S., sorgusunda Tuncel'i öldürdüğünü itiraf etti ve olay yerini gösterdi. Tuncel'in cansız bedeni ormanlık alanda bulunarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Harun S., sorgusunda olayın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti. Gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi. Olay, Samsun'da adli sürecin başlamasını bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı