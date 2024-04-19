- Gündem

İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, Muhammet Tuncel'in (26) iş ortağı Harun S. (27) tarafından ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu mask
İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, Muhammet Tuncel'in (26) iş ortağı Harun S. (27) tarafından ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu

Tuncel'in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yapılan araştırmada, şahsın son olarak Harun S. ile görüştüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun S., sorgusunda Tuncel'i öldürdüğünü itiraf etti ve olay yerini gösterdi. Tuncel'in cansız bedeni ormanlık alanda bulunarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Harun S., sorgusunda olayın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti. Gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi. Olay, Samsun'da adli sürecin başlamasını bekliyor.

İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Canik, Hasköy Mahallesi, Muhammet Tuncel, ormanlık alan, kayıp başvurusu, sorgusu, gözaltı, Cinayet

19 Nis 2024 - 20:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL