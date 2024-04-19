İş ortaklığı cinayeti: Ormanlık alanda vurulan şahsın cansız bedeni bulundu

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, Muhammet Tuncel'in (26) iş ortağı Harun S. (27) tarafından ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Tuncel'in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yapılan araştırmada, şahsın son olarak Harun S. ile görüştüğü belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun S., sorgusunda Tuncel'i öldürdüğünü itiraf etti ve olay yerini gösterdi. Tuncel'in cansız bedeni ormanlık alanda bulunarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Harun S., sorgusunda olayın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını iddia etti. Gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi. Olay, Samsun'da adli sürecin başlamasını bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.