50-100 TL ucuz diye sahte altın mağduru olmayın! Ucuz altın olmaz

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Altında yaşanan pahalılık iç piyasada merdiven altı üretimi yapan dolandırıcıları harekete geçiriyor. Bu bağlamda altın yatırımcısını uyaran kuyumcular, bilindik yerden altın alınmasını ifade ederek,

“Müşteri 50-100 TL ucuz diye peşine düşüyor ama altın ucuz olmaz”

uyarısı yapıyor.

Son yıllarda altın fiyatlarında artış yaşanırken altın yatırımcısı da altın almaya devam ediyor. Müşterilerin sahte altın mağduru olmaması için devletin gerekli sistemi getirmesi gerektiğini söyleyen Kuyumcu Abdullah Koyunoğlu,

“Devletin bir barkod sistemi, veri sistemi ve kuyumculara özel bir sistem yapması lazım. Yani bir teşvik analizi sistemi... Ama şu anda baktığın zaman devlet bu işin çok gerisinde kaldı. Çünkü yüzyıl geçti ve aynı gram, aynı santim ister istemez bunun taklitlerini yapabiliyorlar”

dedi.

SAHTE ALTIN ALMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sahte altının önüne geçilmesi için bu konuda tecrübe sahibi olmamız gerektiğini belirten Kuyumcu Odası Başkanı Murat Özhüsrev,

“Şimdi altının fiyatı yükseldiği zaman sahtesi var. Bilindik kuyumcularınızdan alışveriş yapın. Bizim Malatya'da Kuyumcular Odası olarak bütün çantacıları kontrol altına alıyoruz. Ayarlarına bakılıyor ve sıkıntı olmuyor. Ama dışarıdan getirdikleri ürünlere dikkat etmek lazım. Sahte altıncılığın çaresi yok. Altını ayar evine göndererek sahte olduğunu anlıyoruz. Bir de meyit taşımız vardır. Bizim meslekle ilgili bir birikimimiz vardır. Öyle anlıyoruz. Ama bunu her kuyumcunun anlaması zor. Bu işin içinde atölyede yetişmiş, bilezik yapmış kuyumcular daha iyi anlar. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Sahte altını ticaret ve insanları kandırmak için yapıyorlar. Yani sırf altında değil sabunda, deterjanda merdiven altı var”

ifadelerini kullandı.

“KUYUMCULUK İNTERNET İŞİ DEĞİL”

Özhüsrev,

“İnternet sitesinde kuyumcuların hepsi düzgün değil. Şimdi ürünü aldığın zaman ürünü tekrar geri değişme şansın yok. Onun için her zaman sıcağı sıcağına, yüz yüze alınan üründe hiçbir zarar gelmez. Çünkü ben sattığım ürüne sahip olmak zorundayım. Ne olursa olsun yani sahte de olsa karşılığını yine ben hallederim. Ama internet öyle yapmaz. Yani internetten alıyorlar. Her şey alıyorlar. Ama kuyumculuk internet işi değil”

diye konuştu

“ALTIN UCUZ OLMAZ”

Kuyumcu Abdullah Koyunoğlu, altın alırken bilindik olmasına ve ucuz fiyata altın satılmadığını söyleyerek,

“Sahte altın konusu yıllardır olan bir şey ama son günlerde daha çok ön plana çıktı. Çünkü altın değerli ve insanların da talebi arttığı sürece bu tarz ürünler çok çoğaldı. Benim tavsiyem tanıdığı, bildiği, güvendiği esnaftan ticaret yapmaya devam etsinler. Altın ucuz olmaz. Ama milletimiz 50-100 TL ucuz diye peşine düşüyor. Bu konuda dikkatli olması gereken konu, güvendiği kuyumcudan temiz ürün almasıdır. Darphanenin ürünlerini alması gerekiyor. Sahte altını müşterinin anlaması çok zor. Çünkü bayağı uzun bir tecrübe ve ilgi gereken bir iştir. Bu yüzden insanlara yıllardır aldığı esnafları tercih etsinler. Rastgele altın alıp da sonra üzülmesinler. İnternet sitesinde satılan altın ucuz değil. Çünkü şu anda kargo ücretleri daha pahalı. Bizim kar marjlarımız çok küçük. Ama altın işini kıyafet gibi düşünmemek lazım. Çünkü altın işinde çok illegal işler olabiliyor. Ayarında, gramında vesaire sıkıntılar olabiliyor. Bence bu risklere girmeye gerek yok”

şeklinde konuştu.

Son olarak Kuyumcu Mehmet Polat, darphanenin ihtiyaçlara karşılık vermemesinden çıkan bir durum olduğunu söyleyerek,

“Bildiği, güvendiği yerden altın alsınlar. Sahte altın genelde genel de sarrafiye dediğimiz çeyrek, yarım altında oluyor. Sahte altının önüne geçebilmek için darphanenin daha fazla mesai yapıp milletin isteklerine cevap vermesi gerekiyor”

söyleriyle cümlelerini noktaladı.