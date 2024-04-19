19 Nis 2024 - 20:21 - Gündem

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö. isimli 4 kişi gözaltına alındı.