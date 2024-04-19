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Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı mask
Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı
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Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan 4 şüpheli, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılıkla devam ediyor.

Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 Nis 2024 - 20:21 - Gündem

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