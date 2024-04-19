Uyuşturucu ticaretine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö. isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan 4 şüpheli, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılıkla devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.