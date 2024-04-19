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Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır

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Samsunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.

Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır mask
Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır
Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır
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Samsunspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti.

Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır

Samsunspor, yarın karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını, bugün Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 ve dar alanda oyun ile tamamladı. Maç saatini bekleyemeye başlayan Samsun temsilcisinde sarı kart cezalısı Carlo Holse takımla birlikte çalışırken, sakatlığı bulunan Lubo Satka ise antrenmanda yer alamadı.

Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır

Maç öncesi Samsunspor’un 32 maçta 38 puanı bulunurken, Adana Demirspor’un ise 32 maçta 40 puanı bulunuyor. 19 Mayıs Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok ve Özcan Sultanoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.
Kırmızı-beyazlıların maç kadrosunda sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan stoper Lubo Satka ile sarı kart cezalısı olan Carlo Holse yer alamayacak. Bu 2 futbolcu haricinde Samsunspor’da cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Samsunspor, Adana Demirspor'a hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Samsunspor, Adana Demirspor, maç, hazırlık, Markus Gisdol, spor, antreman

19 Nis 2024 - 20:15 - Spor

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