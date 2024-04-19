Dağlardaki kar engeli kalktı, kapalı yol ulaşıma açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Yukarı Dallı ile Doyum mahallesinin 5 aydır kapalı olan yolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları kapsamında, 2 bin 700 rakımlı bölgenin sert kış koşullarına rağmen, ekipler 2 günlük titiz bir çalışmanın ardından yolu temizledi. Kar kalınlığının zaman zaman 3 metreye kadar ulaştığı yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar zaman zaman durmuştu.

Ancak ekiplerin kararlı gayretleri sonucunda, Yukarı Dallı ile Doyum mahallesi arasındaki yol, bugün yeniden trafiğe açıldı. Bu gelişme, bölgedeki ulaşımın rahatlamasına ve mahalle sakinlerinin uzun süren izolasyondan kurtulmasına olanak sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı