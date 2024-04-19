19 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“94 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Raziye Hoşhan’ın taziye adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi,
37 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cebrail Öz’ün taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Battalgazi,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Adıgüzel’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Boran’ın taziye adresi: Malet Konteyner Kent, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Say’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Neyzen Sokak, No: 12, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Özkan’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
93 yaşında vefat eden ve Parçikan Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Abdullah Koç’un taziye adresi: Parçikan Mahallesi, Arguvan,
83 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sultan Avcı’nın taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Ayvalı Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Sultan Kayış’ın taziye adresi: Ayvalı Mahallesi, Darende,
57 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Şahin Tan’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Baskil Elazığ Mezarlığına defnedilen Esmer Baharoğlu’nun taziye adresi: Baskil, Elazığ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.