19 Nis 2024 - 17:56 - Gündem

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri kapsamında belediye de yapılan atamalar meclisin bilgisine sunuldu ve yeni dönemdeki kadrolar belirlendi.