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Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri kapsamında belediye de yapılan atamalar meclisin bilgisine sunuldu ve yeni dönemdeki kadrolar belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi haber malatya mask
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi haber malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi haber malatya
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri kapsamında belediye de yapılan atamalar meclisin bilgisine sunuldu ve yeni dönemdeki kadrolar belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklama da, Sultangazi Belediyesi’nde görev yapan Nurhan Demir, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atandı.

Üsküdar Belediyesinde görev yapan Salih Uzun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kadrosuna atandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

Büyükşehir Belediyesinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Berkan Samanlıoğlu, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kadrosuna atandı.

Büyükşehir Belediyesinde İtfaiye Dairesi Başkanı olarak görev yapan Mustafa Katipoğlu, Zabıta Dairesi Başkanlık kadrosuna atandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

2024 yılı nisan ayı birleşimlerini tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

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19 Nis 2024 - 17:56 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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