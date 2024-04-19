Malatya Büyükşehir Belediyesinde kadrolar belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri kapsamında belediye de yapılan atamalar meclisin bilgisine sunuldu ve yeni dönemdeki kadrolar belirlendi.
Gündem maddesine ilişkin yapılan açıklama da, Sultangazi Belediyesi’nde görev yapan Nurhan Demir, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atandı.
Üsküdar Belediyesinde görev yapan Salih Uzun, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kadrosuna atandı.
Büyükşehir Belediyesinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Berkan Samanlıoğlu, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı kadrosuna atandı.
Büyükşehir Belediyesinde İtfaiye Dairesi Başkanı olarak görev yapan Mustafa Katipoğlu, Zabıta Dairesi Başkanlık kadrosuna atandı.
2024 yılı nisan ayı birleşimlerini tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki birleşiminin 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00’da yapılması kararlaştırıldı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.