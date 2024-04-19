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Gazze’de gerçekleştirilen soykırım ve insanların vahşice katledilmesinden bahseden AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Gerçekten Avrupalı siyasi, ekonomik ve entelektüel elitler, oluşan bu derin dip dalga ve öfkeyi nasıl göremiyorlar? Bu ise bugün Gazze’de karşımızda şu sonucu doğuruyor. Gazze’de Müslüman bir bebeğin, Müslüman bir çocuğun vahşice katledilmesi önemsiz hale gelmiş, getirilmiş oluyor”

şeklinde konuştu.

“SOYKIRIMA KARŞI OLAN YAKLAŞIMINDA DA GÖRÜYORUZ”

Avrupa’nın Gazze’de yaşanan soykırıma karşı olan tutumunu değerlendiren Babacan Fransa’da Avrupa Parlamentosu Salonu’nda yaptığı konuşma sırasında şu şekilde konuştu:

“Hepimizin bildiği üzere Avrupa Konseyi İkinci Dünya Savaşı sonrası demokrasi, insan hakları ve barışın genişletilmesi amacıyla oluşturulmuş bir üst şemsiye yapı. Ki buradan da dünyayı Immanuel Kant’ın 18’inci yüzyılda çizdiği ‘Daimi Barış’ idealine vardıracak bir vizyonla çerçevelenmişti. Ne var ki süreç boyunca, hem Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan farklı savaş ve çatışmaların yönetimi anlamında Avrupa’nın siyasi işlevsizliği hep tartışılageldi. Nitekim bunu son olarak 7 aydır Gazze’de İsrail tarafından işlenen soykırıma karşı olan yaklaşımında da görüyoruz. Avrupa, yüzde 75’ini çocuk ve kadınların oluşturduğu ve Hamas politikalarıyla hiçbir şekilde ilgilerinin olmadığını hepimizin bildiği 35 bin insanın öldürülmesindeki sessizliğiyle ve İsrail’in işlediği suçlara sistematik ve kasıtlı biçimde seyirci kalarak en başından beri siyasi bir pozisyonlama ile İsrail yanlısı bir tutum almasıyla dünyanın farklı toplumlarında ve kendi genç kuşakları arasında derin bir hayal kırıklığı ve öfke yarattı.”

“BU DERİN DİP DALGA VE ÖFKEYİ NASIL GÖREMİYORLAR?”

Yaptığı açıklamalar sonrasında İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları Avrupalı siyasi elitlerin nasıl göremediğini soran Babacan,

“ Gerçekten Avrupalı siyasi, ekonomik ve entelektüel elitler, oluşan bu derin dip dalga ve öfkeyi nasıl göremiyorlar? Burada benim gözlemlediğim, Avrupalı siyasi elitlerin zihniyet kodlarında belirli, adı konmuş ‘düşman’ var. Bahsettiğim kodlar, Avrupa’nın tarihsel, teolojik, ideolojik ve siyasi bagajlarından gelen kodlar. Ve de son derece zehirli ve yanlış bir zihin ve söylem tarafından domine edilen kodlar. Sonuçta ise üretilmiş bir düşmanlık algısını yerleştirirken tüm Müslümanları bu etiketin altına konumlandıran bir fiili durumu inşa ediyor. Bu ise bugün Gazze’de karşımızda şu sonucu doğuruyor. Gazze’de Müslüman bir bebeğin, Müslüman bir çocuğun vahşice katledilmesi önemsiz hale gelmiş, getirilmiş oluyor. Günün sonunda ise üretilmiş bu ‘düşman’ konsepti, Avrupalılar açısından bizatihi kendi değerlerinin hiçe sayıldığı körleştirici bir işlev görüyor”

ifadelerine yer verdi.

“ORGANİZE EDEN İSRAİL VE KÜRESEL SİYONİST ÇEVRELER”

Müslüman düşmanlığının ve Hristiyan düşmanlığının ırkçılığa dayandığının altını çizen Babacan,

“Elbette bu zihin dünyasının oluşumunda inanılmaz bir manipülasyon ve devasa bir küresel medya gücünün etkisi var ki bunu fonlayan, organize eden de bizatihi İsrail ve küresel Siyonist çevreler. Bunun ise en temelde dayandığı köken ırkçılık; ki bu Müslüman düşmanlığı kaynaklı bir nefret olduğu gibi aynı zamanda Hristiyan karşıtı bir nefreti de bünyesinde barındıran bir şey”

dedi.

“AVRUPA BUNU BAŞARAMADI”

Avrupa’nın liderlik misyonu üstlenme fırsatını başaramadığına da değinen Babacan,

“Avrupa, bu noktada kendisi açısından bir liderlik misyonu üstlenmek istiyorsa, bunu önce ahlaki, siyasi ve hukuki zeminden şekillendirmeli. Bu bağlamda esasen Gazze Avrupa açısından bir fırsattı. Fakat Avrupa bunu başaramadı. Beraberinde Gazze olayı, siyasi olarak da Avrupa açısından ABD’nin yıllardan beri öncülüğünü ettiği küresel dünya düzenini kendi lehine kırılmaya uğratacak bir zemindi; ne var ki Avrupa teolojik, tarihsel, siyasi ve bağlamsal bagajlarından kurtulamayarak bunu da heba etmiş oldu. Bu saatten sonra demokrasi ve insan haklarını gerçekten savunabilmek ve dünyanın tümünü, en başta da kendi genç kuşaklarını buna ikna edebilmek Avrupa açısından nasıl mümkün olabilecek? Avrupa’nın geleceği açısından önemli bir soru bu”

diyerek konuşmasını tamamladı.