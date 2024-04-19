Bütün söylediklerimin arkasındayım dedi Malatya'ya bir de müjde verdi

Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan ve Malatya’ya hak sahiplikleri dışından 15 bin konutun daha yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, vatandaşların umudunu yitirmemesi gerektiğini kaydetti. Başkan Er, “İlk meclis toplantımızdan bir gün sonra Ankara’ya gittim. Vatandaşlarımıza sahada verdiğimiz sözler vardı. Hak sahipleri dışında 15 bin ilave konut yaptıracağız dedik. TOKİ’ ye gittik. TOKİ Başkanımızda önümüzdeki hafta ilgi arkadaşları gönderecek arazi planlamasını yapacaklar. Şu an yapılan konutların dışında 15 bin konutun startını verdik” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı nisan ayı 2’nci birleşimini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayında 2’nci kez toplandı. Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlık yaptı.

Mazeret dilekçelerinin okunması ve bir önceki mecliste alınan karar özetlerinin görüşülmesi ile başlayan birleşimde, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, hiçbir zaman polemikler içerisinde olmadığını kaydetti.

“BÜTÜN SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM”

Şeffaflık ve hesap verebilirlik adına yaptığı açıklamaların polemik konusu olduğunu söyleyen Er,

“Bu hafta şehitler haftası, memleket için canını feda etmiş, bu ülke için kendini feda etmiş tüm şehitlerimizi, şehitler haftası münasebeti ile rahmetle anıyoruz. Bir de Malatya’nın il oluşunun 100’üncü yıl dönümüymüş. 100’üncü yılın Malatya’mız için inşallah bütün felaketlerden sıyrılarak, ayağa kalkmamıza vesile olur. Bir AK Partili belediyeden bir AK Partili belediye başkanı olarak, belediye devralıyorum. Belediye AK Partili olsun veya farklı parti olsun. Geçen hafta bahsetmiştim hiçbir zaman polemiklere girmeyeceğim. Seçim döneminde de hiçbir zaman polemikler içerisinde olmadım. Hiçbir zaman adayların şahsı ve düşünceleri ile ilgili hiçbir yorumda bulunmadım. Tamamen söylemlerim ve kullandığımı bütün argümanlar Malatya’nın geleceği için neler yapabiliriz, Malatya’yı nasıl ayağa kaldırabiliriz, Malatya nasıl eski haline gelir, bütün hesaplarımız bunu üzerineydi ve halkımızda bize güvendi ve bizi samimi buldu, bir umutları oldu bu umutlarını inşallah bizde boşa çıkarmayacağız. Meclisten bir gün önce bir basın mensubu 11 milyarlık bir borç telaffuz etti, ondan öncede yine bana gelen bir bilgi vardı, borçsuz bir belediye devrediyoruz diye bir söylem vardı. Daha sonra en son meclis konuşmasında da 8 milyarlık bir borcumuz var bunun karşılığında 9 milyar alacağımız var gibi bir söylem kullanıldı. Dolayısıyla borçsuz bir belediye devrediliyor denildi. Bizler şeffaf olacağız, hesap verebilir olacağız dedik ve siz değerli meclis üyelerimizle bunu paylaşmak istedik. Bizim Allah’a şükür birikimimiz var. Kullanacak şeylerimizde var ama bu tür polemiklere asla girme taraftarı değilim ama sizlere şeffaflık ve hesap verebilirlik adına açıklamalar yapınca bir polemik konusu oldu. Yanlış bilgi denildi ama hiçbir yanlış bilgi yok. Bütün söylediklerimin arkasındayım”

şeklinde konuştu.

“BİLEN BİR İNSANIM”

Kendilerini mahcup edecek bir polemik içerisine girmeyeceklerini dile getiren Er,

“Ben burada hiçbir bilgiyi kendi kafamda, varsayımlarla konuşmadım. Kurumdan gelen altında daire başkanlarımızın ve müdürlerimizin mühürlü imzalı belgeleri ile açıklama yaptım. Şunu özellikle söylüyorum kredi çektik ve personellerin maaşlarını öyle ödedik gibi bir ifademiz yok. Bürokratik bir deneyimim var ben belediye meclisinden karar alınmadan kredi çekilmeyeceğini bilen bir insanım. Meclis kredi yetkisi vermeden bir belediye başkanı kredi çekemez. 261 milyon 907 bin küsür ödenecek bir kredimiz var. Bu rakamda taksit ile yeniden bir yapılandırmaya gidiliyor. Bizim vergi ve SSK hariç 118 milyon lira bir maaş tahakkukumuz var. Burada 85 milyonu Melid şirketinin 33 milyonda memur maaşı olmak üzere 118 milyon bu paradan çekilen krediden ödendi dedim. Her zaman şeffaf olacağım her zaman hesap verebilir olacağım. Kayısı pazarı ve buğday pazarı birlikte ihale ediliyor. Açık alanlar bize bırakılıyor. Kayısı pazarında dükkan denilen şey bodrum kat. Buğday pazarında da açık alanlar bize bırakılmış. Sonra 605 milyon kredi çekerek müteahhitten biz 91 adet dükkan satın alıyoruz. Polemiklere girmek istemiyorum. Ben sadece şeffaflık adına bazı şeyleri izah etme gereği duydum. Basında Sami Er’in yanıltmışlar, Sami Er bu boşluğu düşmemeliydi söylemleri duyduk biz çocuk değiliz buradaki bürokrat arkadaşlarım hepsi ellerindeki bilgi ve belgelerle geliyorlar biz neden olamayan bir şeyi varmış gibi gösterelim. Biz niye kendimizi mahcup edecek bir polemik içerisine girelim”

ifadelerini kullandı.

“15 BİN KONUTUN STARTINI VERDİK”

Malatya’ya hak sahiplikleri dışından 15 bin konutun daha yapılacağını belirten Er,

“Halkımız umudunu yitirmesin biz nelere gerekiyorsa yapacağız. İlk meclis toplantımızdan bir gün sonra Ankara’ya gittim. Vatandaşlarımıza sahada verdiğimiz sözler vardı. Hak sahipleri dışında 15 bin ilave konut yaptıracağız dedik. TOKİ’ ye gittik. TOKİ Başkanımızda önümüzdeki hafta ilgi arkadaşları gönderecek arazi planlamasını yapacaklar. Şu an yapılan konutların dışında 15 bin konutun startını verdik. Biz boş durmayacağız. Ondan sonra Ulaştırma Bakanlığına gittik. Şu an köstebek haline dönüşen kara yollarımızı asfaltlama sezonunu başladığında yolları asfaltlamaya başlayacaklar. Orta vadeli kavşak çalışmaları yapılacak, Beylerderesi’ndeki ikinci viyadükü konuştuk. 2,5 milyar bütçe ile 17 milyar civarı bir borcunuz var. Üzücü bir tablo var ama kimse umutsuzluğu kapılmasın bir ayağımız Malatya’da bir ayağımız Ankara’da olacak. Borçların üstesinden geleceğiz ve verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz”

diye konuştu.