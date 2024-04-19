Malatyalı depremzede kedinin yavrusunu o başkan sahiplendi

Malatya’da depremde göçük altında kalan ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak Ankara’ya götürülen kedinin yavrusunun Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafından sahiplenildiği bildirildi. Beşikçioğlu, bir mektupla birlikte gelen kedi yavrusunu, “Ailemize hoş geldin” diyerek paylaştı.

Etimesgut Belediye Başkanlığına giden mektupta ise yavru kedinin annesinin Mavi isimli bir kedi olduğu ve 6 Şubat depremlerinde AKUT ekipleri tarafından Malatya’da göçük altından kurtarılarak Ankara’ya götürüldüğü bilgisi yer aldı.

“ANNEM MALATYALI BİR DEPREMZEDE”

Etimesgut Belediyesine gelen ve ilgi çeken mektubun ise şu şekilde olduğu görüldü:

“7 Mart 2024 tarihinde Şeyhşamil Mahallesi Eryaman Etimesgut’ta dünyaya geldim ve cinsim Blue Point. Sekiz kardeşin ilk doğanıyım. Babam Ares Ankaralıdır. Annem Malatyalı bir depremzededir. 6 Şubat depreminde AKUT görevlisi olan amcalar tarafından göçük altından kurtarılmış ve Ankara’ya getirilmiş, aylar sonra anneannem Ayşegül ve dedem Ömür tarafından sahiplenilmiş.

Sayın Başkanım Erdal Amca, kalbinizde minik bir yavruya daha yer varsa ailenize dâhil olmak istiyorum. Saygılarımla.