Evine yenilik katmak isteyenlere ŞOK indirim! ŞOK marketlerde bu hafta neler var?

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketlerde bu hafta sonu indirimli ürünler satışa sunulacak. Yeni açıklanan ŞOK aktüel ürünleri geniş ürün çeşitliliği ile yayımlandı. 17 Nisan ile 23 Nisan arasında satışa sunulacak ürünler de açıklandı. Bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, mutfak eşyalarından oyuncağa kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.
İşte bu hafta sonu ŞOK marketlerde indirimli olarak satışa sunulacak ürünler:
“Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL,
Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL,
Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL,
Nilson Akım Korumalı USB Typce C Fiş Priz 139 TL,
Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL,
Akım Korumalı Priz 99,95 TL,
Masajlı Duş Başlığı Seti 119 TL,
Fonksiyonlu Krom El Duşu 79,95 TL,
Turbo Pervaneli Krom El Duşu 79,95 TL,
Komütatör 34,95 TL,
Topraklı Priz 34,95 TL, Anahtar 34,95 TL,
Promer 4+1 Merdiven 599 TL,
Luiza 3+1 Merdiven 499 TL,
10 kilogram Polisan Quartz İç Cephe Boyası 349 TL,
17,5 kilogram Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL,
Pro Tavan Kestirme Fırçası 49,95 TL,
Şerit Metre 199 TL,
280 ml Akrilik Mastik 39,95 TL,
280 gram Şeffaf Silikon 79,95 TL,
İç Cephe Rulosu 99,95 TL,
Kalorifer Rulosu 39,95 TL,
Fırça No: 2,5 39,95 TL,
Fırça No: 2 34,95 TL,
Fırça No: 3 44,95 TL,
Çelik Pense 179 TL,
Maskeleme Bandı 29,95 TL,
Elektrik Bandı 12,95 TL,
Plastik Silikon Tabancası 59,95 TL,
Paketleme Bandı 26,95 TL,
Japon Yapıştırıcı 29,95 TL,
WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 119 TL.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.