19 Nis 2024 - 15:56- Gündem

Evine yenilik katmak isteyenlere ŞOK indirim! ŞOK marketlerde bu hafta neler var?

Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketlerde bu hafta sonu indirimli ürünler satışa sunulacak. Yeni açıklanan ŞOK aktüel ürünleri geniş ürün çeşitliliği ile yayımlandı. 17 Nisan ile 23 Nisan arasında satışa sunulacak ürünler de açıklandı. Bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, mutfak eşyalarından oyuncağa kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.