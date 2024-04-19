Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sosyal konutların yapımına devam edildiği inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada önemli açıklamada bulunan Taşkın, “Bizler vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa onu yapmaya kararlıyız. Bu proje kapsamında yapılan ve yapmayı planladığımız konut projeleriyle ev alma durumu olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Burada açıklama yapan Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak, sosyal konutlar konusunda yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarına kavuşmalarını hedeflediklerini söyledi.

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUM”

Taşkın, “Yaptıkları incelemelerle projenin ilerleyişi hakkında önemli bilgiler aldıklarını ifade ederek,

“Tamamı belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar titizlikle sürüyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizler vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa onu yapmaya kararlıyız. Bu proje kapsamında yapılan ve yapmayı planladığımız konut projeleriyle ev alma durumu olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu projede yer alan her konut, sadece bir yapı değil, aynı zamanda birçok ailenin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak bir yuva olacak. Kaybedecek vaktimiz yok. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden hareket ederek vatandaşlarımızın refahını artırmak için çaba göstereceğiz. İlçemizin her köşesinde daha iyi yaşam koşulları oluşturmak için durmadan çalışacağız. Bizlerin en büyük amacı vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli hemşehrilerimizin desteğiyle sosyal belediyecilik ilkelerimizi daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum”

şeklinde konuştu.