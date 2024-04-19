19 Nis 2024 - 15:51- Gündem G:

Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz

ABONE OL Google News Sayfamız

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çamurlu Mahallesi’nde Sosyal Konut Projesi kapsamında temeli atılan ve tamamı Battalgazi Belediyesi tarafından yapılacak olan sosyal konutların inşaat alanında incelemelerde bulunarak vatandaşları konut sahibi yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Taşkın Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz malatya haber mask
Taşkın Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz malatya haber
Taşkın Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz malatya haber
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sosyal konutların yapımına devam edildiği inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada önemli açıklamada bulunan Taşkın, “Bizler vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa onu yapmaya kararlıyız. Bu proje kapsamında yapılan ve yapmayı planladığımız konut projeleriyle ev alma durumu olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz

Burada açıklama yapan Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak, sosyal konutlar konusunda yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu yaşam koşullarına kavuşmalarını hedeflediklerini söyledi.

Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz

“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTİYORUM”

Taşkın, “Yaptıkları incelemelerle projenin ilerleyişi hakkında önemli bilgiler aldıklarını ifade ederek,

“Tamamı belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar titizlikle sürüyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bizler vatandaşlarımızın yararına olan ne varsa onu yapmaya kararlıyız. Bu proje kapsamında yapılan ve yapmayı planladığımız konut projeleriyle ev alma durumu olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu projede yer alan her konut, sadece bir yapı değil, aynı zamanda birçok ailenin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak bir yuva olacak. Kaybedecek vaktimiz yok. Sosyal belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden hareket ederek vatandaşlarımızın refahını artırmak için çaba göstereceğiz. İlçemizin her köşesinde daha iyi yaşam koşulları oluşturmak için durmadan çalışacağız. Bizlerin en büyük amacı vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu görmek. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, değerli hemşehrilerimizin desteğiyle sosyal belediyecilik ilkelerimizi daha da güçlendirerek çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum”

 şeklinde konuştu.

Taşkın: Vatandaşlarımızı konut sahibi yapmayı hedefliyoruz

# Battalgazi Belediye Başkanı, Çamurlu mahallesi, Bayram Taşkın, Battalgazi Belediyesi, sosyal konut projesi, malatya Sosyal Konut Projesi, son dakika, son dakika Sosyal Konut Projesi, malatya, malatya haber, malatya merkez, malatya son dakika, Busabah gazetesi, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya haberleri, son dakika malatya, Busabah malatya, Konut, battalgazi

19 Nis 2024 - 15:51 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL