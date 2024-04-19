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Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyon, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakalarının programını resmi internet sitesinden duyurdu. Kupanın yarı final ikinci maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar ise 23-24 Nisan'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı mask
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakalarının programını resmi internet sitesinden duyurdu. Kupanın yarı final ikinci maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar ise 23-24 Nisan'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı açıklandı

Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı şu şekilde:

7 Mayıs Salı

Beşiktaş - MKE Ankaragücü

8 Mayıs Çarşamba

Fatih Karagümrük - Trabzonspor

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Nis 2024 - 15:36 - Spor

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