BAL'da haftanın hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta oynanacak 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor - 12 Bingölspor maçını Ankara bölgesi C Klasman hakemlerinden Özer Özden yönetecek. Grup lideri Yozgat Bozokspor'un Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Şahin Berker düdük çalacak.
Grupta oynanacak Erzincan Ulalarspor - Dersimspor maçını Cem Eray Eşmekaya, Elazığ Aksaray Gençlik - Rüstempaşa maçını da Zülküf Ali Öncel yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.