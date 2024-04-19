Beyinde ameliyat gerektiren ciddi sorunlara dikkat!

Bazı problemler beynin doğru çalışmasını engeller. Bu problemleri düzeltebilmek için beyine ulaşmak gereklidir. Kraniyotomi (Kafatasının cerrahi girişimle açılması) oraya ulaşmamızı sağlar. Aşağıda tartışılan problemler bir kraniyotomi yapılmasına gerek duyulan en sık görülen problemleri ortaya koymaktadır. Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, beyinde ameliyat gerektiren ciddi sorunları anlattı.

“Beyin Yaralanması:

Beyin yaralanması başa gelen doğrudan bir patlama ve hatta ani bir darbe ile dahi oluşabilir. Bu beyinde yırtılmaya, kanamaya ve şişmesine neden olabilir. Tedavinin hedefi herhangi bir kanamayı durdurmak ve kafatası içerisindeki basıncı azaltmaktır. Kan ve hasarlı dokular çıkarılabilir.

Beyin Tümörü:

Tümör, anormal hücrelerden oluşmuş bir kitledir. Beyinde büyüyen metastatik tümörler vücudun diğer bölgelerinden yayılan tümörlerden gelen yapılardır. Hedef bunlardan mümkün olan en fazla miktarda çıkarmaktır. Tümöre tipine göre diğer tedavi yöntemlerinin de uygulanması gerekli olabilir.

Anevrizma:

Anevrizma bir arter duvarındaki balon benzeri bir kusurdur. Bu kanın dışarı sızmasına neden olur. Sızan kan beyine hasar verebilir. Hedef hasarı kontrol altına almak ve ileriki kanamaları önlemektir.

Arteriovenöz Malformasyon:

Arteriyövenöz malformasyon (AVM) kan damarlarının anormal bir yumağıdır. Bir AVM beyinin bir bölgesinde normal kan akımını önleyebilir. Aynı zamanda beyin dokusu içerisine kanama riskini de artırmaktadır. Tedavideki hedef AVM içerisinden olan kan akımını önlemek ve akımı normal yola döndürmektir.

Durumunuzun Teşhis Edilmesi

Doktorunuz birtakım muayene ve testler yaparak durumunuza yol açan nedeni bulmaya çalışır. Sonuçlar doktorunuzun probleminizin tam olarak yerini ve boyutunu da anlamasına yardımcı olur.”

Op. Dr. Kerem Bıkmaz sözlerine şöyle devam etti:

Tıbbi Muayene

Doktorunuz sizin sinir sisteminizin ne kadar iyi çalıştığını aşağıdakileri kontrol ederek öğrenir:

• Görme, işitme, yürüme ve yutkunma kapasiteniz

• Düşünme ve hafıza becerileriniz

• Kas gücünüz, koordinasyonunuz, refleksleriniz ve adımlamanız

• Dokunmayı hissetme ve algılama yetenekleriniz.

Görüntüleme Testleri

Bu testler beynin ve ona kan götüren atardamarların görüntülerini verir. Daha keskin görüntüler için bu testlerle birlikte kontrast maddeler kullanılabilir. Riskler ve komplikasyonlar sizinle konuşulacaktır.

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

Bu yöntem x ışınlarını ve bilgisayar kesitlerini birleştiren bir yöntemdir. Siz bir tüp içerisinde kayan bir platform üzerinde yatarsınız.

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Bu test güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanarak görüntüler oluşturur. Bir tünel içine kayan bir masada yatarsınız.

Cerrahi İçin Hazırlık

Ameliyat zamanınız yaklaştıkça ilerideki sağlık gereksinimlerinizle ilgili düşünceleriniz olabilir. Aynı zamanda kraniyotominiz için kendinizi nasıl hazırlamanız gerekeceği hakkında doktorunuzdan gerekli bilgileri alabilirsiniz.”

Kaynak: BÜLTEN