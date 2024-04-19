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Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla Malatya’nın güvenliğine büyük bir katkı sağladı. Yapılan uygulamalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var.

Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var malatya son dakika haberleri mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-18 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla Malatya’nın güvenliğine büyük bir katkı sağladı. Yapılan uygulamalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. Malatya’da 30 şahıs yakalandı aralarında organize suç örgütü lideri de var.

Operasyon sonuçlarına göre, 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi ile 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi başarılı operasyonlar neticesinde yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Ancak, operasyonun en dikkat çekici sonucu, hakkında Nitelikli Yağma, 6136 SKM, Yaralama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak/Ticaretini Yapmak, Tehdit ve Yağma gibi çeşitli suçlardan dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri olan S.A. isimli şahsın yakalanması oldu. S.A. isimli şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bu başarılı operasyonla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehrimizin güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirttiler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Nis 2024 - 14:38 Malatya- Asayiş

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