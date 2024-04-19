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Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi malatya haber mask
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi malatya haber
Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi malatya haber
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Malatya’da 219 muhtelif arsayı yatırım yapmak isteyenler için avantajlı şartlarla satışa çıkarıyor.

Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

Malatya’daki 219 arsa yüzde 25’i peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

MALATYA’DA BÜYÜK FIRSAT

Konut ve ticaret alanı niteliğindeki 219 muhtelif arsa için alıcılar gün sayarken Malatya’daki arsalar için başvurular başladı. Açık artırma 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Ankara Çankaya’da bulunan Holiday Inn Hotel ile Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonunda yapılacak artırmaya ayrıca www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden de canlı olarak teklif verilebilecek.

Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

Malatya’dan açık arttırmayı bekleyen vatandaşlar ise özellikle deprem sonrası bu şekilde arsaların satılmasından memnun olduklarını belirterek açık arttırmaya katılacaklarını söylediler. Özellikle Malatya’da deprem sonrası müstakil evlerin daha güvenli olduğu görüşünü savunan vatandaşlar, bu nedenle Emlak Müzayede tarafından açık arttırma ile satılacak olan arsaların avantajlı olduğunu söylediler.

Malatyalılar dikkat! Kentsel dönüşümden dev fırsat! Tam tarih verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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19 Nis 2024 - 14:04 Malatya- Gündem

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