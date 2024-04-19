“Üretene ve üreticiye destek olacağız”

Malatya ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği tarafından düzenlenen Çobanlık ve Kırkım kursunu bitiren kursiyerler için sertifika takdim töreni gerçekleştirildi. Dün birlik binasında gerçekleştiren törene Malatya ili Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birlik Başkanı İhsan Akın, yetiştiriciler, çiftçiler, üreticiler ve kursiyeler katıldı.

Sertifika teslimleri öncesinde bir basın açıklaması yapan Akın, üretimin önemine dikkat çekerek, üreticilere daha fazla önem ve destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Üretim ve hayvancılıkla ilgili olarak proje yapan kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Akın,

“Kadınlarımızın biraz daha çobanlık ve hayvancılığa ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etmiştir. Devletimizin ve bakanlığımızın yeni projelerle gerek 40 yaş altı, gerekse de kadın yetiştiricilerimize pozitif ayrımcılık yapmasını her platformda söylüyoruz ve bununla ilgili inşallah bu yılda farklı farklı çalışmalar, destekleri var. 16’ncı sürü yönetimi kursumuzu tamamladık ve hem kursumuzda dereceye girenlere hem de kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını vereceğiz. Yine küçükbaş hayvan kırkımıyla ilgili de kursu bitiren arkadaşlarımız da sertifikalarını alacak. Biz her zaman söylüyoruz üretim çok önemli. Her alanda ve her anlamda gittiğimiz yerde bunları anlatıyoruz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. İsraf eden iflas eder. Üreten, hükmeder anlayışıyla üretmemiz lazım. Üretenlere daha fazla destek vermemiz lazım. Bu zamanda gıdanın ve suyun ne kadar değerli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz. Bu nedenle yerel yöneticiler, kaymakamlıklar, valilikler ve bütün kurum ve kuruluşlar yetiştiricilerimizin yanında olmak zorundayız. O yüzden bütün üretimle ilgili proje yapanlara çağrıda bulunuyoruz. Kurum ve kuruluşların, üreticilerimizin önlerini açması lazım, yardımcı olması ve yanında olması lazım. Özellikle Battalgazi, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımıza ve katılımcılarımıza emeği geçen halk eğitimdeki bütün arkadaşlara, değerli yetiştirici ve üreticilerimize, çiftçilerimize, çobanlarımıza teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE”

1 Mayıs itibari ile çobanların yaylalara çıkmaya başlayacağını ve yaylalardaki sorun ve sıkıntıları dile getiren Akın,

“Yaylalarımızla ilgili mera ıslah çalışmalarımız kapsamında son 3 yıldır çok güzel projeler yapıyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Tarım Bakanlığımızdan destekler alıyoruz. Ama bunlar yeterli değildir. Yetiştiricinin ve üreticinin önünün açılabilmesi için gerek yayla yollarının merayla ilgili sıkıntıların, ıslah çalışmalarının, özellikle de çoban ve çobanlıkla ilgili problemlerin çözülmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili de inşallah önümüzdeki hafta bir rapor hazırladık. Bu raporumuzu ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edeceğiz. Yetiştiricilerimizin önünü açabilmemiz için bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Sözde değil özde herkesin yetiştiricinin üreticinin ve çobanların yanında olması gerekiyor. Çünkü çoban problemi gerçekten büyük bir problem. O yüzden ben bu anlamda herkesin bize destek olacağına inanıyorum. Çünkü geleceğimiz gıda ve suya bağlı. Mecbur yaşıyoruz. Belki milyonluk aracımız olması önemli değil. Belki milyonluk evlerde oturamayabiliriz, çadırda, konteynerde kalabiliriz ama kesinlikle gıdamızın ve suyumuzun olması gerekiyor. O yüzden gıda ve suya, üretene ve üreticiye destek olacağız. Dün olduğu gibi bugün ve yarın her zaman yanında olacağız”

ifadelerini kullandı.

Program sertifika takdim töreni ile sona erdi.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ