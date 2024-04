Çoban sorunu Ankara yolunda

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları anlattı. En büyük sıkıntılarının çoban bulamama olduğuna dikkat çeken Akın, BUSABAH Medya’ya konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Akın, et fiyatlarındaki yükselişe de değinerek, reyon ve kesim fiyatları arasındaki farka değindi.

Et fiyatlarının yüksek olmasındaki en büyük nedenin çoban sıkıntı olduğunu belirten İhsan Akın, yüksek maaşlar verilmesine rağmen zor ve meziyetli bir iş olduğu kimsenin çobanlık yapmak istemediğinin altını çizdi.

“BU KADAR FARK OLMAMASI LAZIM”

Depremlerin ardından çoğu üreticinin hayvancılığı bıraktığını söyleyen Akın “Üretim var ama şu anda genel anlamda bir küçükbaş hayvancılıkta özellikle de bizim bu yıl deprem bölgesi olması münasebetiyle de tabii yaklaşık 15-20 bin yani yüzde 7 civarında hayvancılıkta bir düşüş var. Aynı şekilde büyükbaş yetiştiriciliğinde de bir düşüş var. Depremden dolayı çoğu üretici hayvancılığı bıraktılar. Çoban bulamıyorlar en büyük etkenlerden biri çoban sıkıntısı. Bu çoban problemini çözmemiz lazım. Çünkü her yerde diyorlar ki ‘Biz çoban bulamazsak hayvanımızı satacağız’. Çoban problemi, yüksek maaş verilmesine rağmen zor ve meziyetli bir iş olduğundan dolayı çoban bulunamıyor. Et fiyatlarının yüksek olmasındaki birinci etken bu. İkinci etken ise yem girdi maliyetleri çok yüksek. Her şey pahalandı. Yani geçen yıl et fiyatları 250-300 liraydı. Marketlerde diğer ürünlerde yüzde 150 oranında bir zam geldi. Et, süt ve peynire de zam geldi. Bunlar tamamen arz taleple ilgili bir de yem girdi maliyetlerinin ve özellikle hayvan bakım beslemeyle ilgili giderlerin çok olması yine yüksek maaş verilmesine rağmen çoban bulunamaması bunların hepsi ayrı ayrı etkendir. Tabii bir taraftan da arada spekülatörler var. Yani sürekli piyasayı regüle etmeye çalışan büyük işletmeler var. Bu işletmeler her zaman 2-3 yılda ya da ara ara ellerindeki hayvanları çıkartacağı zaman hayvan yoktur, sıkıntı var diyerek piyasayı speküle ediyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki fiyatlarda oynama oluyor. Bunların kontrollü olabilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Kesim fiyatı ile marketteki fiyatın arasında en az 200-250 lira oynuyor. Şu an kesim 350-370 lira. Markette, raftaki fiyat 550-600 lira. Burada 250 lira gibi bir uçurum var. Bunların kontrol edilmesi lazım. Kontrolsüz güç, güç değildir. Her yerde, herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Çünkü kesimle. marketteki fiyatın arasında da büyük bir fark var. Bu kadar fark olmaması lazım” şeklinde konuştu.

“ÇÖZMEDİĞİMİZ TAKDİRDE SIKINTI YAŞARIZ”

İnsanların yetiştiriciliğe ve üreticiliğe özendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Akın, “Yetiştirici tabii ki kazanıyor ama sonuç itibariyle yetiştiricinin bazı eksiklikleri var. Çoban bulamıyor. Hayvancılıkla ilgili maliyetler arttı. Yem girdi maliyetinden tutun; bakım, besleme, parazitlerle mücadeleye de para ayırmak zorunda ve sonuç itibariyle burayı dengelemeye çalışıyorlar. Ama burada en önemli etkenlerden biri çobanın bulunamaması, hayvan sayısında tabii ki bir düşüş var. Özellikle deprem bölgelerinde insanların yetiştiriciliğe ve üreticiliğe özendirilmesi gerekiyor. Depremde çoğu yetiştiricimizin ailesi, çocuğu, eşi, şehri terk etmiş. Küçükbaş hayvancılık bir aile işletmesi. Mutlaka bir yardımcının olması lazım. Sadece çoban ile olmuyor. Ondan dolayı deprem bölgelerinde özellikle 5-6 ilimizde hayvancılıkla ilgili özellikle düşüş var. Bunları arttırabilmemiz için devletimizin, bakanlığımızın daha fazla teşvik vermesi lazım. Çoban probleminin çözülmesi lazım. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları, gerek merkez birliğimize, gerekse de bakanlığımızdaki yetkililere ileteceğiz. Bunları çözmemiz lazım. Çözmediğimiz takdirde sıkıntı yaşarız. Ayrıca aradaki firmaların, ayakta para kazananların da kontrol edilmesi lazım. Çünkü kesim ile satış arasında büyük bir fark var. Yani kasaba, markete gittiğinizde fiyatlar arasında bu kadar uçurum olmamalı” ifadelerine yer verdi.