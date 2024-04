“Türkler olarak bu topraklarda 5 bin yıldır varız”

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında Malatya’nın Darende ilçesine gezi düzenlendi. Geziden sonra Turizm Rehberi Bülent Korkmaz tarafından Darende konulu sunum yapıldı. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Malatya Temsilcisi Bekir Sözen eşliğinde Somuncu Baba ve çevresinde yapılan gezinin ardından, Darende Belediyesi Sosyal Tesislerindeki etkinlik gerçekleştirildi.

Burada söz alarak, Darende tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme sunulacak mekân olduğunu dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Ali Cengiz, “6 Şubat depreminden sonra Malatya'da Yeni Cami, Ulu Cami, Kervansaray Atatürkevi ve aynı zamanda Yeşilyurt Gündüzbey'deki tescilli eserlerimizin tamamına yakın hasar gördü. Bizim için turizme sunacağımız mekân olarak da Darende ilçemiz kaldı. Bu vesileyle Alican Bozkurt’un başkanlığını kutlayalım dedik” dedi.

“HER ZAMAN KAPIMIZ AÇIK”

Seçim vaatlerini yapmaya hazır olduğunu dile getiren Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, “Çok değerli abimiz, çok kıymetli müdürlerim, okul temsilcilerimiz, turizmin bölge temsilcileri, gazeteciler, dernek başkanımız, çok kıymetli Darendeli hemşerilerim hepinizi saygı, sevgi muhabbetle selamlıyorum. Tabii güzide basınımızın temsilcilerini de unutmadan geçmek istemiyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Turizm haftasının Darende'de de başlatılması bizim için gerçekten bir onur ve gurur oldu. Bundan sonra sizleri ağırlamaktan gurur duyarak her zaman kapımız açık. Turizmle ilgili seçim vaatlerimiz var. Sizlerden çoğu konularda istifade edeceğiz. Her zaman ev sahipliği yapmaya sizleri ağırlamaya, kapımız her zaman açık olacak” diye konuştu.

“DARENDE MUTLAKA TEBLİĞ EDİLECEK YERLER ARASINDA”

Darende’nin tarihi ve doğal güzelliklerini belirterek haftayı kutlayan Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, “Turizm haftası ilçemiz adına, kurumumuz adına canı gönülden kutluyorum. Darende tevazu sahibi, çok söylemez. Depremden hasar görmese de başlatmak ilk 3 tercih arasında olacaktır. Darende bir zorunluluk değil mutlaka tebliğ edilecek yerler arasındadır. Burada insanlar tarih ne kadar geriye giderse ailemize, kültürümüze ne kadar barışık olursak eminim o kadar da ilerilik göreceğizdir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM TARİHİMİZ 1071’DE DEĞİL”

Topraklarına bağlı olduğunu söyleyen Gülyer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Hitit araştırma kurulunu kurduysa burada bir bildiği vardı. Bizim tarihimiz 1071’de değil. Biz bu topraklarda 5 bin yıldır Türkler olarak varız. Allah izin verdiği sürece bayrağımız, dinimiz, milletimiz var olduğu sürece bura bizim. İnancımız ve imanımız tamdır. Bizim bu topraklarda devam edeceğimize inancımız tamdır” dedi.

“TURİZM HAFTANIZI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM”

Hazretler yurdunun selamıyla canı gönülden turizm haftasını kutlayan Gülyer, “Darende, İstanbul'u kurtaran ekolün ana yurdudur. Sonuncu Baba, Hacı Bayram Veli Hazretlerini, o da Akşemsettin Hazretlerini yetiştirmiştir. Anadolu'nun resmi kurtuluş ekonomik Erzurum, Amasya, Sivas, Ankara ve İstanbul'a giderse de manevi ekonomi de bir güneyinden devam eder. Elâzığ, Malatya, Kayseri, Konya, buradan devam eder. O yüzden hiçbir toprak yoktur ki maneviyatı da kurtarıcısı ve koruyucusu olmasın. Ben tekrar Somuncu Baba yurdundan, Abdurrahman Erdem Erzincan'ın yurdundan, Melikşah hazretlerinin yurdundan, Hasan Gazi Hazretleri'nin yurdundan sizleri selam ediyorum. Turizm haftanızı canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“NEOLİTİK SÖZCÜK ANLAMI ‘YENİ TAŞ’ DEMEK”

Neolitik dönemden bahseden Turizm Rehberi Bülent Korkmaz ise, “Yeryüzünde yaşadığımız sistem aslında yaklaşık 11 bin yüzyıl öncesinde başlayan ama Malatya ve Mezopotamya Bölgesi 9 bin yıl öncesine kadar Neolitik dönemdir. Neolitik sözcük anlamı ‘yeni taş’ demek. Tarım ve hayvancılıkla başlayan yerleşik düzenin kendisi. 10 bin sene önce başlayan Neolitik dönem Anadolu’da 50-60 sene öncesine kadar yaşadığımız dönemdir” dedi.

“İNANÇ TURİZMİ DİYE DE BİR ŞEY VAR”

Malatya’da Tohma Kanyonu suların ana kaynağı olduğunu belirten korkmaz, “Malatya’daki bütün nehirlerin Fırat’tan önce suların ana kaynağı Tohma’dır. Hem Darende tarafındaki çaylar, dereler bir şekilde Tohma’ya ulaşırlar hem de Malatya’da İnek Pınarından Orduzu Çayı’na kadar hepsini eninde sonunda ulaştığı yer. Suların güzel olması toprağa hayat veriyor. İnsanlar burada başlıyorlar. Darende’de turizmin başarılı bir şekilde yapılmasına Somuncu Baba bu çevrenin çok büyük ve önemli çalışmaları var. İnanç turizmi diye de bir şey var. İster deniz turizmi olsun ister inanç turizmi olsun güzelliğini ve temizliğini sunacaksınız. Turizm de insanların ve gelen ziyaretçilerin insani ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor” söyleminde bulundu

“O YÖRENİN İNSANI ORAYI EN İYİ BİLİR”

Son olarak Malatya’nın Darende ilçesi çevresinde birçok tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Korkmaz, şunları kaydetti:

“Günpınar Şelalesi, Darende’ye 5 kilo metre uzaklıktadır. Özelliği bölgedeki tek şelale olmasıdır. Belediye tarafından işletilmeye devam ediyor. O yörenin insanı orayı en iyi bilir. O yörenin insanının her köşede bir anısı vardır. Eminim Darendelilerin de Günpınar’la ilgili çok güzel anıları vardır. Zengibar Kalesi, güzel bir manzarada fotoğraf çekme yeri olarak kale kapısı orada duruyor. Aslan taşlar önemlidir. Hiti coğrafyasında burayla ilgili fazla çalışma yapılamadı. 200 sene öncesine kadar bizim coğrafyamızda aslan yaşıyordu. Şimdi belgesellerde izliyoruz. 1915 yılında Osmanlı ordusunda Rusya askeri olarak hareket ettiler. Arkeoloji müzesi depremden dolayı hasarlı. Eşini çok seven bir kişinin eşine mezarda neler yaptırmış. Aşk mezarda da gösteriliyor. Malatya’da arkeoloji müzesi en güzel vitrinlerinden birini oluşturuyor.”

Sunumun ardından Fikri Çalışkan Sanatevi ve çalışmaları hala devam etmekte olan Darende Kent Müzesi Gezildi.