Bayram'dan çok konuşulacak açıklama: “Yolsuzluklar giderek artıyor”

“Asrın felaketi”nin ardından 14 ay gibi bir zaman geçse de hem vatandaşların hem de esnafların mağduriyeti devam ediyor. Vatandaşlar konutlarının bir an önce yapılıp kendilerine teslim edilmesini beklerken, iş yerleri olmayan, konteynerlerde çalışmak zorunda kalan esnaflar ise devletin şefkatli ellerini üzerlerinde hissetmek istiyorlar. Özellikle kredi yönünden devletten destek beklediklerini ifade eden Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Mücbir sebebin uzatılmasını istediklerini vurgulayan İsmet Bayram, deprem nedeni ile şehri terk edenleri tekrar dönebilmeleri için bazı imkanların olması gerektiğinin altını çizdi.

“BİR DÜZENLENMEYE GİDİLİYOR”

Deprem bölgesindeki esnafların mağduriyetinin devam ettiğini söyleyen Bayram,

“Esnaflarımızın bugün en çok muhtaç olduğu desteklerden biri düşük faizli hazine destekli krediler. Maalesef bazı sebeplerden dolayı 1 Nisan'dan itibaren kooperatiflerimizde ancak yatıranların dönenlerin parasıyla kredi verebiliyoruz. Yani yeni bir ek para gelmiyor. Sadece bizde değil. Türkiye genelinde böyle bir durum var. Bunu genel başkanımızla da görüştük ‘Hiç olmazsa deprem bölgelerine gönderin. Esnafa para vermeye devam edelim. Çünkü buradaki esnafın durumu iyi değil’ dedik. Ama maalesef şu ana kadar bir şey çıkmadı. Ama bir çalışma yapılıyor yeniden kredi sisteminde bir düzenlenmeye gidiliyor. Edindiğimiz bilgilere göre bundan sonra krediler nakit olarak esnafa verilmeyecek. Örneğin bir kırtasiye dükkanınız var. Gittiniz toptancıdan mal aldınız. Faturasını alacaksınız. O faturanın karşılığı parayı toptancı firmaya veya üretici firmaya banka gönderecek. Bunun haklı ve yanlış tarafları var. İyi tarafı burada kredileri amacında kullanmayan esnafların önüne geçmek için bunu yapıyorlar. Devlet, bu parayı esnafa iş hacmini genişletmesi ve sirkülasyon olması için veriyor. Bunun yanı sıra da kayıt dışı vergileri önlemek için böyle bir sistem kurdular. Bu ay sonuna kadar bu sistemi oturtacaklar. Bu ayın sonundan itibaren de yine esnaflara kredi vermeye çalışacağız ve tabii yine bizi üzen diğer bir şey faiz oranlarının çok yüksek olması. Esnaf kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verdiğimiz kredilerin şu anda çıplak faizi yüzde 29. Bunun kesintileri, üst kuruluşlar ve birliklerin paylarını hesaplarsak yaklaşık 35-36’yı buluyor. Bugün devlet bankaları bile mevduata yüzde 50 faiz veriyor veya bir bireysel ihtiyaç kredisi alsanız yüzde 70’lere geliyor. Bu tür bir sistem içerisinde yine de bizim verdiğimiz faiz oranları düşük. Düzenlemenin kötü tarafı ise vergilerden ve çeşitli konularda muaf olmamamız. BAĞKUR prim borçlarımızın çok yüksek oluşu ister istemez esnafı etkiliyor”

şeklinde konuştu.

“YOLSUZLUKLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR”

Türkiye geneline kıyasla deprem bölgelerindeki esnaflara bir ayrıcalık tanınması gerektiğini dile getiren Bayram,

“Deprem bölgesinde bunun olmaması buralardaki esnaflara bir ayrıcalık tanınması lazım. Türkiye'nin hepsini kapsamasa da deprem bölgesinde bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bazı şeylerin imtiyazların verilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Prim borçlarının çok yüksek oluşundan ödeyememe ve bunlardan dolayı da yolsuzluklar aldı başını gidiyor. İnsanlar birbirini dolandırıyor. Taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Getirmeyince de insanlar ister istemez birbirini yanlış yapıyor. Esnafların bizden beklediği şey düşük faizli kredi. Prim borçlarının aşağı çekilmesi, vergilerinin faizsiz olarak ertelenmesi ki bazı yerlerde erteleniyor ama net de bilmiyoruz yani ne kadar erteledi ne oldu bu konuda da piyasada bilgi kirliliği var”

ifadelerini kullandı.

“BORÇLAR ÖDENEMİYOR”

Mücbir sebebin uzatılması gerektiğini belirten Bayram,

“Depremden önce 200 metrekare yerde iş yapan insanlar 20 metre yerde iş yapıyorlar. Elbette bugün insanlar hala konteynerlerde, çadırlarda 21 metrekare bir ortamda yaşıyor. Malatya olsun, ilçeler olsun, büyük göçler verdiler. O göçlerin geri dönebilmesi için burada bazı imkanların olması lazım. Bu nedenle mücbir sebep uzatılmalı. Borçlar ödenemiyor. Zaman zaman hiç aklımıza gelmeyecek, insanlar birbirlerini dolandırıp gidiyorlar. Yolsuzluklar ve hırsızlıklar çoğaldı”

dedi.

“BORÇLARIN SİLİNMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Son olarak yetkililere bir çağrıda bulunan Bayram,

“Devlet zor günler için var. Ben devlete 30-40 yıl vergi verdiysem, görevlerimi yerine getirdiysem benim sıkıntılı günümde de devletin benim yanımda olması lazım. Böyle felaketlerin yaşandığı yerlerde devletin şefkatli elini vatandaşa, esnafa, fakir fukaraya, emekliye uzatması lazım diye düşünüyorum. Borçların ertelenmesi bir çare değil, nereye kadar erteleyeceksin? Borçların silinmesini talep ediyoruz”

diye konuştu.