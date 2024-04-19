İran-İsrail gerilimi Gazze’yi unutturdu mu? “Gazze’yi gündemde tutmamız gerekiyor”

İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Gazze’de yaşanan drama Batı’nın sessiz kaldığını belirterek, İran tarafından verilen tepkinin sesini çıkarmayan birçok İslam ülkesine nazaran olumlu bulduğunu ifade etti. Türkiye’nin İsrail’e olan ticaret kısıtlaması ile ilgili de bir değerlendirme yapan Derin, BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin, İsrail’in gerçekleştirdiği katliama destek verdiğini kaydeden Ömer Derin, Müslümanların, haksız yere öldürülen bir Yahudi, Hıristiyan veya dinsiz herhangi bir inanca tabii olmayan çocuklar için de ayağa kalkabilen onların hakkını savunabilen bir millet olduğunun altını çizdi.

“İNSANLIK AÇISINDAN UTANILACAK BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ”

Filistin ve Gazze’de yaşanan soykırımın dünyanın gündemine taşınamadığını söyleyen Derin,

“Maalesef Filistin ve Gazze gündeme bir türlü tam hakkıyla taşınamıyor. 21. yüzyılda böylesi bir vahşetin yaşanıyor oluşu hala akla sığmayacak bir durum. İslam ülkelerinin durumu zaten ortada bir kukla olduğu hep konuşuluyordu. Bunun gerçek olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yanı başlarında katledilen insanlar var. En azından insani yardım anlamında dahi bir adım atamıyorlar. Değil engellemek zor durumda olan insanların sıkıntıların giderilmesi konusunda dahi bir adım atamıyorlar maalesef. Batı'da iki yüzlülüğünü gösteriyor. Kendisinden olmayan herkesi tarihe bakarak atıfta bulunuyorum. Zenci olarak görüyorum. Siyahi olarak görüyor ve siyahileri kendilerine hizmet eden kişiler olarak gördükleri için kendilerinden olmayan mavi gözlü sarı saçlı olmayanları itilip kakılabilen, yurtlarından edilebilen, öldürülebilen, kadınların ırzına götürebilen, istedikleri gibi kullanılabilen varlıklar kendileri için yaratılmış varlıklar olarak görüyorlar. O yüzden ki Gazze'de 33 binden fazla insan öldürüldü, 70 binden fazla insan yaralı, 10 binden fazla insan da kayıp. Ki bunların büyük bir kısmı enkazların altında vefat etmiş durumdadır. Onlara bir ses çıkmıyor ama göstermelik de olsa İsrail'e doğru giden füzelere hemen tepkiler gösteriliyor. Birleşiyorlar, onları koruyacaklarına dair vaatlerde bulunuyorlar. Maalesef insanlık açısından utanılacak bir çağda yaşıyoruz. Hepimizin kendimize göre bazı dersler alması gereken bir çağda yaşıyoruz maalesef”

şeklinde konuştu.

“YENİDEN AYAĞA KALDIRABİLMEMİZ GEREKİYOR”

İslam ülkelerinin Gazze’de yaşanan drama sesiz kaldıklarını dile getiren Derin,

“İran saatler öncesinden göndereceği belki uluslararası hukuk gereği yapacağı misillemeyi önceden haber vermesi gerekiyordu. Ama niyet okumak istemiyorum. Yani İran hangi niyetle bunu yaptığı ya da etkisiz olacağından emin olarak mı yaptı, bunun niyetini okumak istemiyorum. Çünkü şu anda hiçbir şey yapmayan ülkeler varken göstermelik de olsa veya sadece korku salmak için de olsa veya kendi halkının gazını almak için de olsa sonuçta Suriye'de konsolosluğu bombalanmıştı ve bunun karşısında bir cevap vereceği bekleniyordu ve uzun süredir de cevap vereceğimiz günü bekleyin diyorlardı. Belki bu anlamda gaz alma amaçlı da olsa ben niyet okuyup İran'ı suçlamak yerine hiçbir şey yapmayan ülkeler varken bununla ilgili adım atılmazken onu gündeme getirmek istemiyorum. Herkes kendi yaptıklarıyla sorumlu olacak. İran, İsrail karşıtlığıyla ilgili sürekli sözü olan bir ülke. Bunu sadece varlığını sürdürmek için mi yapıyor? Yoksa gerçekten de İsrail'in Kudüs'ü işgaliyle ilgili bu zulmü ilgili hedefleri var mı? Bununla ilgili çok bir şey söylemek doğru değil. Çünkü etrafında Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan gibi ve diğer 2 milyar Müslüman'ın yaşadığı İslam ülkelerinde olduğu gibi hiç ses çıkarmayan hatta ses çıkaranların bile ezildiği, susturulduğu ülkeler var iken acaba bir gösteri miydi? Belki sonlarda sorulması gereken bir soru. Bundan dolayı bizim bilincimizi ayakta tutmamız, yeniden harekete geçmemiz, tarihin bize verdiği sorumluluğu yeniden hatırlamamız ve gerekirse tüm dünya ülkelerini bu konuda yeniden ayağa kaldırabilmemiz gerekiyor. Şu anda İran hangi niyetle yaptığını sorgulamak yerine hiçbir şey yapmayan ülkeler ve ikiyüzlü davranan Batı var karşımızda. Bunları gündemimize almamız gerekiyor bence”

ifadelerine yer verdi.

“BUNUN ADINA SAVAŞ BİLE DİYEMİYORUM”

Türkiye’nin İsrail’e olan ticaret kısıtlaması ile ilgili de bir değerlendirme yapan Derin,

“Bunu belki daha erken yapmamız gerekiyordu. Ama farklı sebeplerle geciktirilmiş de olsa tüm ülkelere cesaret verecek adımlardan biri de ticaretin kısıtlanması, Türkiye bu anlamda kendi üzerine düşeni yapmış oldu ve tüm ülkelere de İsrail'le ticaretin kısıtlanması durumunda veya tamamen kesilmesi durumunda İsrail'in bunun karşısına dayanamayacağı mesajını verdi. Bu anlamda beklediğimiz adımdı ve takdir ettiğimiz bir adım. Eğer kısıtlama sadece bazı ürünlerle ilgiliyse bunun bir adım daha ilerisini de talep ediyoruz açıkçası. Tamamen bu zulüm bitinceye kadar tamamen kesilmeli ticaret çünkü yine söylüyorum. Gerçekten de çağımıza yakışmayan, insanlık onuruna yakışmayan bir şekilde bir soykırım devam ediyor. Bunun adına savaş bile diyemiyorum. Bu katliamda bir tarafta vefat edenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşuyorsa yaşlılardan kendini savunamayanlardan oluşuyorsa bunun adına savaş denilemez. Bunun adına başka bir şey demek gerekir ve bunu cesurca söylemek gerekiyor”

söyleminde bulundu.

“BU KATLİAMI DESTEKLİYORLAR”

Batılı ülkelerin, İsrail’in gerçekleştirdiği katliama destek verdiğini kaydeden Derin,

“İsrail'e gönderilen 3 insansız hava aracında hemen bir araya gelen ve İsrail'in savunma hakkından bahseden Batı ki mazlumun da zalimin de dini sorulmaz. Zulmü yapan bizim evimizin içindeyse bile biz bunu reddedebilmeliyiz. Dünyanın diğer ucunda zulüm gören farklı bir dini inanca sahip insanlara bile sahip çıkmak zorundayız. Bu dinimizin ve medeniyetimizin bize emrettiği bir şey. Bu noktada İslam karşıtlığı noktasında bir araya gelebilen Müslümanların öldürülmesine, sürülmesine, yerlerinden, yurtlarından edilmesine ses çıkarmayan Batı'nın, Fransa, İngiltere, Amerika veya Ukrayna'da 3 kişinin vefat etmesi, öldürülmesi durumunda nasıl ayağa kalktığını görüyoruz. Biz haksız yere öldürülen bir Yahudi, Hıristiyan veya dinsiz herhangi bir inanca tabii olmayan çocuklar için de ayağa kalkabilen onların hakkını savunabilen bir milletiz. Ama onlar böyle olmadıklarını gösteriyorlar ve tarih boyunca da bunu göstermişler. Afrika'nın 4 bir yanında yaptıkları katliamlar ortada. Kendi ülkelerinde yerlilere yapmış oldukları katliamlar ortada ve bugün de yine bir katliam yapılıyor. Bu katliam Yahudilerin eliyle Amerika, İngiltere ve Batı'nın desteğiyle yapılan bir katliam. İsrail'in etrafını sarmışlar. Onlara yönelik en ufak bir müdahaleyi hemen bertaraf ediyorlar. Onlara silahlar, uçaklar gönderiyorlar. Bu katliamı destekliyorlar. Dolayısıyla bu katliamın bir parçası durumundalar. Bu noktada ikiyüzlülüklerini demokrasiye, insan haklarına inanmadıklarını bir kez daha göstermiş oluyorlar”

diye konuştu.

“İSTEDİĞİMİZ GÜNDEM YOĞUNLUĞU YOK”

Son olarak Türkiye ve Malatya’da, Gazze’nin gündeme taşınamadığını belirten Derin,

“Elbette ki beklediğimiz gündem yoğunluğu yok maalesef. Malatya'da da Türkiye'de de ve hatta bazen Batı'da bazı insan hakları savunucularının yapmış oldukları eylemlere gıptayla bakıyor olsak bile bu eylemlerin, bu faaliyetlerin şu ana kadar bu zulmü bitirmiş olması gerekiyordu, durdurmuş olması gerekiyordu. Hükümetler üzerinde yaptığı baskıyla tüm ilişkileri kestirip İsrail'in yalnızlaştırılması gerekiyordu. Maalesef bu istediğimiz gündem yoğunluğu yok. Gündeme taşıyamıyoruz. Bu insanların aç açıkta bırakıldığı açlıkta sınandığı, öldürüldükleri kadın çocuk yaşlılığı ayırt edilmeksizin üzerilerine bombalar yağdırıldığını ve bunun için bizim de bir feryat etmemiz gerektiğini bir türlü anlayamıyoruz ve sokaklara dökülemiyoruz. Bu anlamda Malatya'da da elbette ki Gazze gündemi zayıflamış durumda. İnsanlık adına, insanlık onurunu düşünen herkesin yeniden bir silkelenip burada ölenin kim olduğu kim olduğunun hiçbir öneminin olmadığı hangi ırktan hangi dinden, hangi inançtan olduğunun hiçbir öneminin olmadığı insan olduğu, çocuk olduğu, kadın olduğu, savaşan ellerinde silahı olanlar olmadığı, evlerinde yatarken bombalanan, sokakta oynarken bombalanan kişiler olduğunu hatırlayıp yeniden insanlık onuruna sahip çıkmamız gerekiyor. Yeniden harekete geçmemiz gerekiyor”

açıklamasında bulundu.