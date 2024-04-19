Diyarbakır’da yaşayanlar yarın dikkat! 20 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi listesi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, 5 Nisan, Şeyh Şamil bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bagür, Ortaağaç, Kortaş, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Bagür, Bozyer, Karpuzlu, Yayvantepe, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Üçtepe, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli, Yukarısalat, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Çöltepe, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy, Ağılköy, Kamberli, Kurudere, Tepe, Aygeçti, Şahintepe, Ahmetli, Karacık, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Güzelköy bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Bulundu, Yoğun, Güçlütaş, İkiçeltik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık, Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Karababa, Köksalan, Bilmece, Harabe, Çınarköy, Halıören, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Gümüştaş, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Çatmadal, Düğrük, Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Yeni, Akçomak, Gürses, Fatih, Yaprakbaşı, Düzova, Bağacık, Ekinveren, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Yenice, Gökçepelit, İbikkaya, Akbaşak, Camiisuk, Camii Kebir, Polatuşağı, Güneydere, Hoya, Aktaş, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Koçören, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı, Deveboynu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, 15 Temmuz, Bozoba bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gürbüz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Barış, Yeniköy, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Şeyh Şerafettin, Eyüpler, Çakmaklı, Çaytepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yenişehir, Dernek, Kıralan, Yamaçlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bellibahçe, Akçeltik, Başdeğirmen, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yeniköy, Akçeltik, Yeşilköy, Yüksek, İncesu, Bahçe, Eskiocak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çarıklı, Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Yatır, Taşdam, Oyalı, Baysu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Avcısuyu, Beneklitaş, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Al, Sarıyatak, Başil, Dökmetaş, Bozek, Dikentepe, Yaytaş, Çimenler, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe, Alpu, Çelikevler, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.