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Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı mask
Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı
Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“21 Nisan 2024 Pazar günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çatmayayla, Kabasakal ve Boyalı mahallelerine,

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

22 Nisan 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yenidemir, Cecilli Dedeler ve Beşbağlar mahallelerine,

23 Nisan 2024 Salı günü 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Demrek ve Köşürge mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

AKEDAŞ tarafından verilen bilgilere göre Adıyaman’da ise:

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 26328, 26264, 26266, 25255, 26318 Nolu sokaklar ile 3. Çevre yolu üzeri abonelere,

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

23 Nisan 2024 Salı günü 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İndere Mevkii, Gora GES, Goran GES, Doğar GES ve Koru HES bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

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19 Nis 2024 - 10:29 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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