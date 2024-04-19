19 Nis 2024 - 10:29 - Gündem

Adıyaman ve Maraş dikkat! O kurum uyardı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…