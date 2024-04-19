- Sağlık

19 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 19 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 19 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 19 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

19 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Yeşilyurt Eczanesi

Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası yanı)

24 saat açık

Cengiztopel Eczanesi

Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park karşısı

24 saat açık

Fırat Eczanesi

Battalgazi Devlet Hastanesi acil çıkışı, Millet Bahçesi -T.Özal Cami arası, Gündoğdu Caddesi, Zafer Mahallesi, No 37\B

24 saat açık

Yiğit Eczanesi

İstasyon Caddesi, TCDD Müdürlüğü karşısı

24 saat açık

Arı Eczanesi       

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Göçmen hastanesi karşısı

24 saat açık”

 

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19 Nis 2024 - 10:10 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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