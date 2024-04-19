Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 25 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 28 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece.”