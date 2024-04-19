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Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu, Hacıhaliloğluçiftliği Yeniköy, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Hisartepe, Tanışık, Merdivenler, Pelitli mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yavuz Selim, Cemalgürsel, Zaviye, Merkez Beydağı, Başharık, Şeyh Bayram, Şahnahan, Samanlı, Aşağı Bağlar, Abdulgaffar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop, Savaklı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Karakavak, Turgut Özal, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan, Duruldu, Görgü, 1.osb, Seyituşağı, 2.osb mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy, Dilek, Kendirli, Bindal, Suluköy, Göktarla, Seyran, Koşu, Yeşilkaynak, Kırkpınar, Şahnahan, Cumhuriyet, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Atatürk, Özal, Gazi, İnönü mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla, Güzelyurt mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

Bugün 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Zafer, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K.mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, B.mustafa Paşa, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu, Hanımınçiftliği, Battalgazi

Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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19 Nis 2024 - 09:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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