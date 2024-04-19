Malatyalılar bugün ve yarına dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu, Hacıhaliloğluçiftliği Yeniköy, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Hisartepe, Tanışık, Merdivenler, Pelitli mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yavuz Selim, Cemalgürsel, Zaviye, Merkez Beydağı, Başharık, Şeyh Bayram, Şahnahan, Samanlı, Aşağı Bağlar, Abdulgaffar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop, Savaklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Karakavak, Turgut Özal, Fatih, Çayırköy, İkizce, Kuşdoğan, Duruldu, Görgü, 1.osb, Seyituşağı, 2.osb mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy, Dilek, Kendirli, Bindal, Suluköy, Göktarla, Seyran, Koşu, Yeşilkaynak, Kırkpınar, Şahnahan, Cumhuriyet, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Atatürk, Özal, Gazi, İnönü mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyayla, Güzelyurt mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,
Bugün 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Zafer, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K.mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, B.mustafa Paşa, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu, Hanımınçiftliği, Battalgazi
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Savaklı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yıldıztepe, Göztepe mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.