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Tokat beşik gibi: 20 saatte 46 sarsıntı Malatya ne durumda?

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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte 46 sarsıntı meydana geldi.

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Tokat beşik gibi 20 saatte 46 sarsıntı Malatya ne durumda malatya haber
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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte 46 sarsıntı meydana geldi.

Tokat beşik gibi: 20 saatte 46 sarsıntı Malatya ne durumda?

İHA verilerine göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesi dün gece saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı. Tokat’ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11'de gerçekleşen 5.6 büyüklükteki deprem oldu. Yaşanan 46 sarsıntının 5’i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.

Tokat beşik gibi: 20 saatte 46 sarsıntı Malatya ne durumda?

Bu arada depremden sonra AFAD verilerine göre saat 18.51 Battalgazi merkezli 1.6; 21.54’te Pütürge merkezli 1.6 gibi çok küçük depremcikler yaşandı. Şehirde sakin bir durum hakim.

Tokat beşik gibi: 20 saatte 46 sarsıntı Malatya ne durumda?
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19 Nis 2024 - 00:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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