Tokat beşik gibi: 20 saatte 46 sarsıntı Malatya ne durumda?

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte 46 sarsıntı meydana geldi.

İHA verilerine göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesi dün gece saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı. Tokat’ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11'de gerçekleşen 5.6 büyüklükteki deprem oldu. Yaşanan 46 sarsıntının 5’i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.

Bu arada depremden sonra AFAD verilerine göre saat 18.51 Battalgazi merkezli 1.6; 21.54’te Pütürge merkezli 1.6 gibi çok küçük depremcikler yaşandı. Şehirde sakin bir durum hakim.