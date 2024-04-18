Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da o kuruma resmi atama geldi

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresine (MASKİ) yeni genel müdür ataması yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen olurken bugün itibari ile yeni döneme başladı. MASKİ’den yapılan açıklamada, “Sayın Sinan Çeçen, kurumumuza genel müdür olarak atanmıştır. Genel Müdürümüze yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz” ibareleri yer aldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19909650/malatyada-o-kuruma-resmi-atama-geldi



Malatyalılar 17 milyarlık borcu değerlendirdi Vatandaş borcun araştırılmasını istiyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin güncel borç miktarını açıkladı. Belediyeye bağlı kuruluşlarla birlikte Büyükşehir Belediyesinin toplam borcunun 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olduğu öğrenildi. Borç miktarını BUSABAH Medya’ya değerlendiren vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19910454/malatyalilar-17-milyarlik-borcu-degerlendirdi-vatandas-borcun-arastirilmasini-istiyor



TARSİM işlevini yerine getirmiyor mu?

Yeşilyurt ilçesi başta olmak üzere Malatya’nın bazı bölgelerinde zirai don olayı yaşandığını ileri süren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, TARSİM’in don olayını, stres olarak açıkladığını kaydetti. TARSİM’in Malatya’da görevini yerine getirmediğine iddia eden Solmaz “TARSİM’de bir düzenlemeye gidilmeli. Artık bir şeyler yapılması lazım. Sigorta iyi amaçla, iyi niyetle kurulmuş bir kurum. Şu anda Malatya'da çiftçilerden aldığımız bilgilere göre TARSİM işlevini yerine getirmiyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19911805/tarsim-islevini-yerine-getirmiyor-mu



Malatya’da 21 kişiye mezar olmuştu! Korkunç detay ortaya çıktı

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde 21 kişiye mezar olan Kırçuval Otel ile ilgili savcılığın hazırladığı iddianame mahkemece kabul edildi. 11 sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanmasına başlanacak. Dava dosyasındaki bilirkişi raporunda dikkat çeken ayrıntı haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19912191/malatyada-21-kisiye-mezar-olmustu-korkunc-detay-ortaya-cikti



Malatya'da depremde yıkılan Derme İlkokulu ile ilgili yeni karar! Bu arada yeni beş konaklar kararı da açıklandı

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Malatya İli, Battalgazi İlçesi'nde yapılan imar planı çalışmaları kapsamında önemli bir karara imza attı. Kurul, 19.09.1976 tarihli ve A-128 sayılı kararı ile tescil edilen Derme İlkokulu Giriş Kapısı'nı koruma alanı ilan etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19913157/malatyada-depremde-yikilan-derme-ilkokulu-ile-ilgili-yeni-karar-bu-arada-yeni-bes-konaklar-karari-da-aciklandi



Milli Savunma Bakanlığından Malatya’da bulunan Kürecik açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Malatya'da bulunan Kürecik Radar üssü ile ilgili sorular üzerine açıklama yaptı. Detaylar haberimize...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19913786/milli-savunma-bakanligindan-malatyada-bulunan-kurecik-aciklamasi



Malatya’da el değiştiren belediyede tabela değişikliği

Doğanşehir’de 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Vahap Küçük belediye başkanı oldu. Vahap Küçük’ün vefatının ardından Belediye Başkanlığı Durali Zelyurt’a devredildi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde ise vatandaşlar oyunu Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) aday olan Mehmet Bayram’dan yana kullandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19913897/malatyada-el-degistiren-belediyede-tabela-degisikligi



Malatya çarşısında yapılar yükseliyor

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde Malatya büyük hasar aldı. Çarşısının büyük çoğunluğunu kaybeden şehirde hasar alan binalar yıkılırken çarşı merkezinin ise Emlak Konut tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacağı ve esnafların yerleştirilerek Malatya ticaret hayatının ve sosyal yaşamın yeniden canlandırılacağı bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19914545/malatya-carsisinda-yapilar-yukseliyor