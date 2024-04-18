Malatya turizmi için önemli fırsat: Her cuma yola çıkacak

Devlet Demir Yollarının Ankara- Diyarbakır Turistik Treni yolcuları Malatya’yı ziyaret edecek. Malatya’ya uğrayacak ziyaretçiler Sanat Sokağı ile bu sokakta bulunan Fotoğraf Makineleri Müzesi ile Şam Çeliği Ustası Yusuf Bayyiğit’in dükkanını, Radyo ve Gramofon Müzesi’ni ve Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret edecek. Bu gezi Malatya’nın tanıtımına ve ileride daha çok ziyaretçi çekmesine vesile olması anlamında önemli bir fırsat.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, 19 Nisan 2024 ila 14 Haziran 2024 tarihleri arasında her Cuma Ankara’dan saat 15.55’te hareket edecek gezi treninin 20 Nisan sabahı Malatya’da duracağını belirtti.

Cengiz

“TCDD Genel Müdür Yardımcısı, hemşerimiz Sayın Şinasi Kazancıoğlu’nun katkılarıyla düzenlenen bu organizasyon çerçevesinde Malatya’ya uğrayacak ziyaretçiler Sanat Sokağı ile bu sokakta bulunan Fotoğraf Makineleri Müzesi ile Şam Çeliği Ustası Yusuf Bayyiğit’in dükkanını, Radyo ve Gramofon Müzesi’ni ve Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret edecek. İlk tura TCDD Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile Daire Başkanı Murat Akçay da katılacak. Misafirlerimizin Malatya’dan mutlu ayrılması için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Malatya’nın tanıtımına ve ileride daha çok ziyaretçi çekmesine vesile olmasını beklediğimiz turistik gezi treninin Malatya’ya uğramasını öncülük eden hemşerimiz Sayın Kazancıoğlu’na teşekkür ediyoruz”

diye konuştu.