- Gündem

Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi

ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 970'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi mask
Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 970'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 195 gündür devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 71 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının ise 76 bin 770'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze ve Kuzey Gazze Valiliği'nde sağlık sistemini bilinçli olarak yok etiği ifade edilerek, bölgede 600 binden fazla Filistinlinin sağlık hizmeti alamadığı kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi

Bölgeye sahra hastaneleri kurulması ve sağlık ekibi gönderilmesi çağrısında bulunan bakanlık, ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar, muayene bölümlerini içeren 200 yatak kapasiteli sahra hastanelerinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İsrail, Gazze Şeridi, saldırı, Filistin, can kaybı, Filistin Sağlık Bakanlığı, sahra hastaneleri, yaralı

18 Nis 2024 - 22:49 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL