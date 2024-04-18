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Afganistan'daki selde can kaybı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi

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Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.

Afganistan'daki selde can kaybı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi mask
Afganistan'daki selde can kaybı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi
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Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.

Afganistan'daki selde can kaybı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi

Afganistan'ın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu.

Afganistan'daki selde can kaybı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi

Saeq, sel nedeniyle 2 bin 500'den fazla ev yıkıldığını veya hasar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 95 bin dönüm tarım arazisinde büyük hasar meydana geldiği belirtti.
Meteoroloji servisi, önümüzdeki dört gün içinde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Nis 2024 - 22:31 - Gündem

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