Afganistan'daki selde can kaybı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi

Afganistan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e, yaralı sayısı 56'ya yükseldi.
Afganistan'ın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Janan Saeq yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e, yaralı sayısının 56'ya yükseldiğini duyurdu.
Saeq, sel nedeniyle 2 bin 500'den fazla ev yıkıldığını veya hasar gördüğünü, 2 binden fazla hayvanın telef olduğunu, 95 bin dönüm tarım arazisinde büyük hasar meydana geldiği belirtti.
Meteoroloji servisi, önümüzdeki dört gün içinde daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.