- Gündem

Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlayan skandal, yetkililerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı mask
Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı
Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlayan skandal, yetkililerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırılan imamın adli makamlar tarafından gözaltına alındığı da ifade edildi.

Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı

Bu olay, toplumda büyük yankı uyandırırken, eğitim kurumlarında şiddetin kabul edilemez olduğu bir kez daha vurgulandı.

Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı, Diyadin, görev, imam, Öğrenci, İddia, şiddet, soruşturma, gözaltı, Ağrı Valiliği, Eğitim

18 Nis 2024 - 22:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL