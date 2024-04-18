Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlayan skandal, yetkililerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırılan imamın adli makamlar tarafından gözaltına alındığı da ifade edildi.

Bu olay, toplumda büyük yankı uyandırırken, eğitim kurumlarında şiddetin kabul edilemez olduğu bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı