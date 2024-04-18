Skandal iddia: Öğrencilere şiddet uygulayan imam gözaltına alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlayan skandal, yetkililerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırılan imamın adli makamlar tarafından gözaltına alındığı da ifade edildi.
Bu olay, toplumda büyük yankı uyandırırken, eğitim kurumlarında şiddetin kabul edilemez olduğu bir kez daha vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.