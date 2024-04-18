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Depremin merkezinde şiddetli artçı

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Tokat’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından az önce 4.0 büyüklüğünde şiddetli bir artçı daha yaşandı.

Depremin merkezinde şiddetli artçı malatya haber mask
Depremin merkezinde şiddetli artçı malatya haber
Depremin merkezinde şiddetli artçı malatya haber
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Tokat’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından az önce 4.0 büyüklüğünde şiddetli bir artçı daha yaşandı.

Depremin merkezinde şiddetli artçı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Depremin merkezinde şiddetli artçı

Öte yandan saat 21.43’te yine Tokat Sulusaray merkezli 4.0 büyüklüğünde şiddetli bir artçı yaşandı. Deprem 7 kilometre derinlikteydi.

Depremin merkezinde şiddetli artçı
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18 Nis 2024 - 22:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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