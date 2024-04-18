Tokat’ta yaşanan depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi. Peki, depremin büyüklüğü ve şiddeti farklı mı? Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark ne? Bu konu yeniden merak konusu oldu…

Deprem bölgesinde artık herkes depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı biliyor ancak bilmeyenler için bu konu kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki fark…

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ (MAGNİTUDE)

Deprem büyüklüğü, depremin kaynağındaki enerjinin serbest bırakılma miktarını ölçen bir ölçümdür. Bu ölçüm genellikle Richter Ölçeği veya daha modern olarak Moment Magnitude Scale (Mw) kullanılarak yapılır. Deprem büyüklüğü, depremin ne kadar enerji serbest bıraktığını gösterir ve bir logaritmik ölçekte ifade edilir. Örneğin, 7 büyüklüğündeki bir deprem, 6 büyüklüğündeki bir depremden 10 kat daha fazla enerji serbest bırakmış demektir.

DEPREM ŞİDDETİ (INTENSİTY)

Deprem şiddeti, bir depremin bir bölgede ne kadar hissedildiğini veya ne kadar hasara neden olduğunu ölçen bir ölçümdür. Bu ölçüm genellikle Modified Mercalli Intensity (MMI) Scale kullanılarak yapılır. Deprem şiddeti, depremin etkilediği bölgedeki yapıların dayanıklılığına, zemin koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir deprem yüksek bir büyüklüğe sahip olabilir ancak yerleşim bölgelerinden uzakta meydana geldiği için düşük bir şiddete sahip olabilir.

Özetle, deprem büyüklüğü, depremin kaynağındaki enerji miktarını ölçerken, deprem şiddeti, depremin etkilediği bölgedeki insanlar ve yapılar üzerindeki etkisini ölçer. Bu nedenle, aynı büyüklükteki iki deprem farklı şiddetlere sahip olabilir, çünkü etkiledikleri bölge ve çevresel faktörler farklı olabilir.