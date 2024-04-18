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Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri’nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask
Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri’nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir vatandaşın Dicle Nehri’nde Ongözlü Köprü mevkisinde erkek cesedi gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve polis ekibi sevk edildi.

Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Dicle Nehri’nde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Nis 2024 - 21:56 - Asayiş

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