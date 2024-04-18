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Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın

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Elazığ'ın Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın üst katında, havalandırma motorundan kaynaklı bir yangın çıktı.

Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın mask
Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın
Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın
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Elazığ'ın Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın üst katında, havalandırma motorundan kaynaklı bir yangın çıktı.

Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın

Yangın, çevrede kısa süreli panik yaratsa da itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İddialara göre, restoranın en üst katında bulunan havalandırma motorunda başlayan yangın, dumanların çevreyi kaplamasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında üst katta kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevreyi saran dumanın etkileyici görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu olay, hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, çarşı mahallesi, restoran, havalandırma motoru, yangın, itfaiye

18 Nis 2024 - 21:48 - Asayiş

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