Havalandırma motorundan kaynaklı korkutan yangın

Elazığ'ın Çarşı Mahallesi 2. Harput Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın üst katında, havalandırma motorundan kaynaklı bir yangın çıktı.

Yangın, çevrede kısa süreli panik yaratsa da itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İddialara göre, restoranın en üst katında bulunan havalandırma motorunda başlayan yangın, dumanların çevreyi kaplamasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında üst katta kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevreyi saran dumanın etkileyici görüntüleri ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu olay, hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı