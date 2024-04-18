Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan acil bir durumda, ağaç budama esnasında sol el baş parmağını kaybeden 28 yaşındaki Servan Doğuş, yakınlarının hızlı müdahalesiyle Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın durumunun ciddiyeti göz önüne alınarak ileri tedavi için ambulans helikopter çağrıldı. Lice ilçesinden alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine başarıyla getirildi.

Buradan hazır bekleyen ambulansla DÜ Hastanesi'ne nakledilen genç, daha ileri müdahaleler için uzman birimlere sevk edildi. Bu olay, acil durumlarda hızlı ve etkili sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı