- Sağlık

Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan acil bir durumda, ağaç budama esnasında sol el baş parmağını kaybeden 28 yaşındaki Servan Doğuş, yakınlarının hızlı müdahalesiyle Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi mask
Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan acil bir durumda, ağaç budama esnasında sol el baş parmağını kaybeden 28 yaşındaki Servan Doğuş, yakınlarının hızlı müdahalesiyle Lice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın durumunun ciddiyeti göz önüne alınarak ileri tedavi için ambulans helikopter çağrıldı. Lice ilçesinden alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine başarıyla getirildi.

Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Buradan hazır bekleyen ambulansla DÜ Hastanesi'ne nakledilen genç, daha ileri müdahaleler için uzman birimlere sevk edildi. Bu olay, acil durumlarda hızlı ve etkili sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Parmağı kopan genç ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Nis 2024 - 21:43 - Sağlık

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