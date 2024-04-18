Anneannesini yaralayan torun 1 ay önce yurt dışından gelmiş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, bir torunun anneannesine yönelik şiddet içeren saldırısı şehri sarsarken, olayın detayları da dehşete düşürdü.
84 yaşındaki Sahure Dudu B., kızı ve torunuyla birlikte yaşadığı apartmanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sırasında torun Talha Ç., önce teyzesinin dişini kırdıktan sonra anneannesine bıçakla saldırarak kafasını duvara vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı ve şüpheliyi gözaltına aldı. Sahure Dudu B.'nin durumu ciddiyetini korurken, kızı Hasibe E. ise tedavi altına alındı. Şüpheli Talha Ç.'nin olayla ilgili detaylı bir ifade vermediği belirtildi. Anneanne Dudu B.'nin yakınları, Talha Ç.'nin yakın zamanda yurtdışından gelerek anneannesinin yanına yerleştiğini ve daha önce hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.