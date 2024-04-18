- Yaşam

Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara

ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Aras Nehri'nin kıyısında uzanan Iğdır, doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara mask
Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara
Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Aras Nehri'nin kıyısında uzanan Iğdır, doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara

İlkbahar aylarında renk cümbüşüne dönüşen Iğdır ovası ve çevresindeki dağlar, doğa tutkunlarını cezbediyor. Melekli kasabasındaki İrem Bağları'nın yeşilliği göz kamaştırırken, Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları çevresindeki kar kütlesiyle adeta iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara

Havadan çekilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Iğdır, her mevsimde farklı bir büyüsüyle ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.

Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Ağrı Dağı, Aras Nehri, Iğdır, doğa, ilkbahar, İrem Bağları, Pamuk Dağı, Zor Sıra Dağları

18 Nis 2024 - 21:33 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL