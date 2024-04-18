Iğdır'ın doğal cenneti: Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşilliklerle bezeli manzara

Ağrı Dağı'nın eteklerinde, Aras Nehri'nin kıyısında uzanan Iğdır, doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

İlkbahar aylarında renk cümbüşüne dönüşen Iğdır ovası ve çevresindeki dağlar, doğa tutkunlarını cezbediyor. Melekli kasabasındaki İrem Bağları'nın yeşilliği göz kamaştırırken, Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları çevresindeki kar kütlesiyle adeta iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Havadan çekilen görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini muhteşem bir şekilde yansıtıyor. Iğdır, her mevsimde farklı bir büyüsüyle ziyaretçilerini etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı