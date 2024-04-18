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Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı mask
Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Kazada, M.A. tarafından kullanılan 34 GPV 963 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Nis 2024 - 21:29 - Asayiş

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