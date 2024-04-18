Adıyaman'da motosiklet ve otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazada, M.A. tarafından kullanılan 34 GPV 963 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü M.A. ile motosiklette bulunan E.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.