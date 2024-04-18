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Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin şiddetinin 6.7 olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi malatya haber mask
Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi malatya haber
Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi malatya haber
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin şiddetinin 6.7 olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi

Deprem Uzmanı ve Maden Teknolojisi ve Yer Bilimi Uzmanı Serkan İçelli,

“Buğdaylı Fayı üzerinde orta/küçük depremler devam edecek. Dün yaptığımız uyarı gibi odak noktasına ortalama 50 km uzaklığı olan sağlam olmayan yapılar için risk devam etmektedir. 5,6 büyüklüğünde olan deprem Tokat, Amasya, Sivas, Yozgat illerimizde yoğun şekilde hissedildi. Depremin şiddeti 6,7 olup tam net olmamakla beraber yaklaşık 8 km kadar bir yırtılma olduğunu düşünüyorum. Yine bu büyüklüğe yakın atımlar gelecek. 7’lik deprem senaryosu çizenler ve dünkü depremden sonra paylaşım yapıp, sanki bilmiş gibi oyun yapan yerli ve ithal falcılara itibar etmeyiniz”

diye konuştu.

Depremin büyüklüğü 5.6, şiddeti 6.7’ydi

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18 Nis 2024 - 21:15 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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