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5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu?

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Tokat’ta meydana gelen 5.6’lık deprem tedirginlik oluştururken, depremde ölen ya da yaralananların olup olmadığı merak konusu oldu.

5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu malatya haber mask
5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu malatya haber
5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu malatya haber
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Tokat’ta meydana gelen 5.6’lık deprem tedirginlik oluştururken, depremde ölen ya da yaralananların olup olmadığı merak konusu oldu.

5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu?

SULUSARAY’DA 5 KİŞİ YARALANDI

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu?

TOKAT YEŞİLYURT İLÇESİNDE 1 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

“Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat ili Gümüşsuyu Köyü’nde bir ev, Yelken Köyü’nde bir ev, Elmalıçiftliği Köyü’nde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat ilinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas ilinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun”

ifadelerini aktardı.

5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu?

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18 Nis 2024 - 20:44 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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