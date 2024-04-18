5.6’lık Tokat depreminde ölen ya da yaralanan oldu mu?

Tokat’ta meydana gelen 5.6’lık deprem tedirginlik oluştururken, depremde ölen ya da yaralananların olup olmadığı merak konusu oldu.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
SULUSARAY’DA 5 KİŞİ YARALANDI
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
TOKAT YEŞİLYURT İLÇESİNDE 1 KİŞİ ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
“Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat ili Gümüşsuyu Köyü’nde bir ev, Yelken Köyü’nde bir ev, Elmalıçiftliği Köyü’nde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat ilinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas ilinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun”
ifadelerini aktardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.