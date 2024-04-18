Okul müdürü, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda dikkat çeken bir kahramanlık hikayesi yaşandı.
Okul müdürü Mehmet Macar, öğrencinin boğazına cisim kaçtığını fark ederek hızla harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan Macar, Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtararak büyük bir tehlikeyi önledi. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, müdürün hızlı ve etkili müdahalesini gözler önüne serdi. Öğrenci, yaşadığı kritik anı atlatmasının ardından müdürüne teşekkür ederken, okul personeli ve veliler de Macar'ın kahramanlığını takdirle karşıladı. Bu olay, eğitim camiasında bir kez daha güvenlik ve acil durum müdahale eğitimlerinin önemini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.