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Okul müdürü, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda dikkat çeken bir kahramanlık hikayesi yaşandı.

Okul müdürü, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı mask
Okul müdürü, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda dikkat çeken bir kahramanlık hikayesi yaşandı.

Okul müdürü, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Okul müdürü Mehmet Macar, öğrencinin boğazına cisim kaçtığını fark ederek hızla harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan Macar, Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtararak büyük bir tehlikeyi önledi. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, müdürün hızlı ve etkili müdahalesini gözler önüne serdi. Öğrenci, yaşadığı kritik anı atlatmasının ardından müdürüne teşekkür ederken, okul personeli ve veliler de Macar'ın kahramanlığını takdirle karşıladı. Bu olay, eğitim camiasında bir kez daha güvenlik ve acil durum müdahale eğitimlerinin önemini vurguladı.

Okul müdürü, boğazına cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Nis 2024 - 20:39 - Gündem

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