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Tokat’ta okullar tatil mi edildi?

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Tokat Valiliği, Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Tokat’ta okullar tatil mi edildi malatya haber mask
Tokat’ta okullar tatil mi edildi malatya haber
Tokat’ta okullar tatil mi edildi malatya haber
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Tokat Valiliği, Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Tokat’ta okullar tatil mi edildi?

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

Tokat’ta okullar tatil mi edildi?

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Tokat’ta okullar tatil mi edildi?
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18 Nis 2024 - 20:30 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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