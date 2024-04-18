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Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı

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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de de hissedildi.

Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı mask
Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı
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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri’de de hissedildi.

Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Kayseri’den de hissedildi. Kayseri’de vatandaşlar ikametlerini ve dükkanlarını boşaltarak, güvenli alanlara geçmeye çalıştı.

Tokat’taki deprem Kayseri’yi de salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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18 Nis 2024 - 20:27 - Gündem

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