Rönesans Rezidans davası: Hatay'da ilk duruşma gerçekleşti

Hatay'da yaşanan depremin ardından yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans ile ilgili dava süreci başladı.

Müteahhit Mehmet Yaşar Çoşkun, duruşmada yaptığı savunmada, Hatay'dan ayrılmak üzereyken yakalandığını belirterek, "Eğer hata yaptıysam, en ağır cezayı çekmeye hazırım. Bankadan sadece ihtiyacım kadar para çektim." dedi.

Rezidansın bulunduğu Antakya ilçesinde, 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan binada meydana gelen felakette Ekinciler Mahallesi en çok etkilenen bölgelerden biriydi. Depremde 250 dairelik Rönesans Rezidans saniyeler içinde yıkılmış, yüzlerce insanın yaşamı son bulmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nun tamamladığı soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Bugün görülen duruşmaya, rezidansın mağduru olan vatandaşlar da katıldı.

Duruşmada, rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. ile yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan yer aldı. Sanıklar, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

Tutuklu sanıklardan Önder Artun, Rönesans Rezidans inşaatında çalışmadığını, 22 yıldır esnaf olduğunu belirtti. Artun'un avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, beraatini ve tedavi edilmesini talep etti.

Tutuklu yapı denetim şirketi sorumlusu Mehmet Haşim Eraslan, suçlamaları reddederek, projenin aşamasında yer almadığını ifade etti. İ.D. ise proje müdürü olduğu iddialarını reddedip, inşatta amele işlerini yaptığını söyledi.

Mehmet Yaşar Coşkun ise savunmasında, depremde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirtti. Yaptığı işlerin yasal prosedürlere uygun olduğunu iddia eden Coşkun, bankadan ihtiyacı kadar para çektiğini ve herhangi bir hata yapmışsa cezasını çekmeye razı olduğunu dile getirdi.

Tutuksuz olarak yargılanan Ayhan Karan ise suçlamaları kabul etmeyerek, projede yer almadığını vurguladı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz olanların serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca firari olan şüphelilerin yakalanması için emir çıkarıldı. Davanın ilerleyen süreci merakla bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı