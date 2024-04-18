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Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 36. haftasında konuk edeceği Afyonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor mask
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 36. haftasında konuk edeceği Afyonspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda Teknik Direktör Metin Serbest gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursaspor, TFF 2. Lig, Afyonspor, maç, hazırlık, antrenman, Metin Serbest

18 Nis 2024 - 20:19 - Spor

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