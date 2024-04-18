- Yaşam

Toz fırtınası Adana'yı sardı

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Adana, Sahra Çölü'nden kuvvetli rüzgarlarla taşınan toz fırtınasının etkisi altında! Kent genelinde görülen toz bulutları, araçları kaplarken, vatandaşlar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Toz fırtınası Adana'yı sardı mask
Toz fırtınası Adana'yı sardı
Toz fırtınası Adana'yı sardı
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Adana, Sahra Çölü'nden kuvvetli rüzgarlarla taşınan toz fırtınasının etkisi altında. Kent genelinde görülen toz bulutları, araçları kaplarken, vatandaşlar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Toz fırtınası Adana'yı sardı

Boğaz ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlerle karşılaşan Adanalılar, toz taşınımının artan bir sorun haline geldiğini belirtiyor. Güneş bile puslu bir şekilde görünürken, vatandaşlar doğaya ve hava kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiyor.

Toz fırtınası Adana'yı sardı

Uzmanlar, toz taşınımının solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Adanalılar, toz fırtınalarının etkilerine karşı alışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Toz fırtınası Adana'yı sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Sahra Çölü, Rüzgar, toz fırtınası, toz bulutları, Hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonları, Toz

18 Nis 2024 - 20:15 - Yaşam

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