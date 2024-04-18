Toz fırtınası Adana'yı sardı

Adana, Sahra Çölü'nden kuvvetli rüzgarlarla taşınan toz fırtınasının etkisi altında. Kent genelinde görülen toz bulutları, araçları kaplarken, vatandaşlar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Boğaz ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlerle karşılaşan Adanalılar, toz taşınımının artan bir sorun haline geldiğini belirtiyor. Güneş bile puslu bir şekilde görünürken, vatandaşlar doğaya ve hava kirliliğiyle mücadeleye dikkat çekiyor.

Uzmanlar, toz taşınımının solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Adanalılar, toz fırtınalarının etkilerine karşı alışmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı