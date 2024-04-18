Malatya’da iş yeri yangını

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Malatya’da meydana gelen iş yeri yangınında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi üzerinde bir iş yeri yangını meydana geldi. Adıyaman yolu üzerinde bulunan iş yerinde alevler kısa sürede her yere sıçradı.

İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangının yaşandığı iş yerine gitti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangında maddi hasar oluştu.