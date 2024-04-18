Malatya’da iş yeri yangını

Malatya’da meydana gelen iş yeri yangınında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi üzerinde bir iş yeri yangını meydana geldi. Adıyaman yolu üzerinde bulunan iş yerinde alevler kısa sürede her yere sıçradı.
İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangının yaşandığı iş yerine gitti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangında maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.